Фермеры против торговых сетей: почему противостояние может дойти до "вываливания навоза" у магазинов

"Нам уже нечего терять - если розничные сети выкидывают местных производителей, что нам еще остается? Вероятно, мы выразим свою позицию. В этом году в овощеводческой отрасли очень много продукции осталось на полях только потому, что розничные сети сократили закупки и установили неадекватно низкие цены. При таких ценах овощеводам невыгодно даже собирать урожай - выгоднее оставить его на поле, чем пытаться реализовать через розничные сети, потому что это принесет только убытки. Так что нам терять нечего", - сказал Лаздиньш.