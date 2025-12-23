Фермеры против торговых сетей: почему противостояние может дойти до "вываливания навоза" у магазинов
Фермеры не ощущают эффекта от Меморандума о снижении цен на продукты и предупреждают: без реальных изменений в политике торговых сетей ситуация лишь ухудшается. В "Крестьянском Сейме" допускают возможность протестов против ритейлеров.
Фермеры пока не видят пользы от подписанного в мае меморандума о снижении цен на продукты питания и, скорее всего, не ощутят ее и в дальнейшем, заявил в интервью агентству LETA председатель правления общества "Крестьянский Сейм" Юрис Лаздиньш.
По его мнению, улучшить ситуацию в розничной торговле может только акция протеста c вываливанием "куч навоза" у магазинов крупных сетей.
"В свое время такая же ситуация была в Эстонии, но они решили этот вопрос, и рынок упорядочился. А в Латвии у крупнейших розничных торговых сетей нет национальной принадлежности, следовательно, нет никакой мотивации поддерживать местного производителя", - сказал Лаздиньш.
Он отметил, что отношение розничных сетей к местной продукции - плохое, и это особенно остро было заметно в этом году. Торговые сети не продлили договоры с рядом производителей, а местную продукцию заменили товарами из Литвы и других стран Европейского союза.
Положительным сигналом Лаздиньш считает решение Совета по конкуренции оштрафовать Maxima Latvija. "Это хорошо, так как свидетельствует о том, государственные органы следят за тем, что происходит в сфере розничной торговли. Судебное разбирательство покажет, обоснован штраф или нет, но позитивен уже тот факт, что в отрасли есть надзор. Анализ Совета по конкуренции показал, что наценки в розничной торговле значительно выше и исчисляются двузначными числами. При этом фермеры и производители сырья ничего из этого не получают. Разница оседает где-то в другом месте", - сказал руководитель "Крестьянского Сейма".
Он также отметил, что дискуссия с розничными сетями продолжается уже два года, но результатов нет, а ситуация стала еще хуже, чем раньше. "Думаю, изменения рано или поздно произойдут: вопрос лишь в том, будут ли они исходить от активности фермеров или благодаря санкциям со стороны государства", - сказал Лаздиньш.
По словам руководителя "Крестьянского Сейма", если бы была организована акция протеста против крупных торговых сетей, многие бы к ней присоединились.
"Нам уже нечего терять - если розничные сети выкидывают местных производителей, что нам еще остается? Вероятно, мы выразим свою позицию. В этом году в овощеводческой отрасли очень много продукции осталось на полях только потому, что розничные сети сократили закупки и установили неадекватно низкие цены. При таких ценах овощеводам невыгодно даже собирать урожай - выгоднее оставить его на поле, чем пытаться реализовать через розничные сети, потому что это принесет только убытки. Так что нам терять нечего", - сказал Лаздиньш.
Как сообщалось, в мае этого года Министерство экономики, Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания, Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийский центральный союз производителей молока, Латвийская федерация пищевых предприятий, Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, "Крестьянский Сейм" и другие организации подписали меморандум о снижении цен на продукты питания, который предусматривает внедрение корзины продуктов по низким ценам, создание инструмента для сравнения цен и содействие увеличению доли продукции местного происхождения в магазинах.