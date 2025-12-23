Латгальский зоопарк меняет ценник с 1 января: сколько будет стоить вход

Цены на услуги гида также остаются прежними. Экскурсия по зоопарку для группы до 20 человек на государственном языке стоит 20 евро, на иностранном — 30 евро. Экскурсия с биологом по маршруту «Zoo» для группы до 15 человек на государственном языке стоит 30 евро, на иностранном — 40 евро. Экскурсия «Parks» для группы до 30 человек на государственном языке, согласно прейскуранту, стоит 40 евро, а на иностранном — 50 евро.