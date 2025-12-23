Латгальский зоопарк меняет ценник с 1 января: сколько будет стоить вход
С 1 января 2026 года посещение Латгальского зоопарка подорожает — такое решение приняла Даугавпилсская дума.
Согласно изменениям в прейскуранте Латгальского зоопарка, с 1 января 2026 года входной билет для взрослых будет стоить 6 евро вместо прежних 4 евро. Для школьников, студентов и пенсионеров билет подорожает с 2 до 3 евро.
Действующие льготы на посещение Латгальского зоопарка сохраняются. Бесплатный вход по-прежнему будет доступен детям дошкольного возраста, воспитанникам детских домов, людям с инвалидностью I и II группы и их сопровождающим, а также руководителям экскурсионных групп.
Цены на услуги гида также остаются прежними. Экскурсия по зоопарку для группы до 20 человек на государственном языке стоит 20 евро, на иностранном — 30 евро. Экскурсия с биологом по маршруту «Zoo» для группы до 15 человек на государственном языке стоит 30 евро, на иностранном — 40 евро. Экскурсия «Parks» для группы до 30 человек на государственном языке, согласно прейскуранту, стоит 40 евро, а на иностранном — 50 евро.
В самоуправлении подчеркивают, что Латгальский зоопарк уже много лет остается одним из самых посещаемых объектов отдыха и туризма в Даугавпилсе, привлекая как местных жителей, так и гостей города. В экспозициях и лаборатории представлены разнообразные экзотические виды — обезьяны, удавы, крокодилы, черепахи, игуаны, скорпионы и другие представители тропической и латвийской природы.
В муниципалитете объясняют повышение цен тем, что уход за животными и их кормление с каждым годом обходятся дороже, а значительную часть расходов учреждения также составляют содержание технического оборудования, потребление электроэнергии и другие коммунальные платежи. «Пересмотр размера входной платы был необходим, чтобы обеспечить качественный уход за животными, поддерживать и развивать инфраструктуру зоопарка, а также продолжать расширять экспозиции и модернизировать учреждение», — заявляют в думе.