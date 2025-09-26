ФОТО: радостные новости из Рижского зоопарка - у капибар родился детеныш

Малыши рождаются хорошо развитыми, сразу следуют за матерью и довольно быстро начинают пробовать траву, но примерно до четырех месяцев питаются и материнским молоком. В течение первого года жизни для молодых капибар особенно важны защита группы и общая забота, что обеспечивает им безопасное взросление и выживание. «В эти выходные приглашаем наших посетителей, проходя мимо вольера капибар, тихо пожелать малышу безопасного и здорового детства!» — призывает Рижский зоопарк.