У капибар в Рижском зоопарке родился детеныш (сентябрь 2025)
В четверг, 25 сентября, в Рижском национальном зоопарке произошло особое событие — на свет появился детеныш капибары!
ФОТО: радостные новости из Рижского зоопарка - у капибар родился детеныш
В четверг, 25 сентября, в Рижском национальном зоопарке произошло особое событие — на свет появился детеныш капибары!
В последний раз детеныша капибары в Рижском зоопарке можно было увидеть в 2020 году. Сейчас сотрудники к малышу не подходят, чтобы не мешать заботливой матери и не тревожить новорожденного. Пол детеныша пока неизвестен.
В вольере зоопарка живут три взрослые капибары — Оскар, Трине и Трусе. Рядом с ними дружно обитает семья патагонских мар. Капибары — социальные животные, они живут группами, где все взрослые заботятся о малышах. Этот детеныш также растет в кругу семьи, где безопасность и совместный уход играют очень важную роль.
Малыши рождаются хорошо развитыми, сразу следуют за матерью и довольно быстро начинают пробовать траву, но примерно до четырех месяцев питаются и материнским молоком. В течение первого года жизни для молодых капибар особенно важны защита группы и общая забота, что обеспечивает им безопасное взросление и выживание. «В эти выходные приглашаем наших посетителей, проходя мимо вольера капибар, тихо пожелать малышу безопасного и здорового детства!» — призывает Рижский зоопарк.