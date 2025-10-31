В Риге размножаются капибары! В зоопарке родились еще четыре детеныша, за которыми можно будет следить онлайн

Хотя посетители смогут увидеть детёнышей только весной, уже в ближайшее время можно будет наблюдать за их ростом, так как оператор электронных коммуникаций и ИКТ-услуг Bite Latvija обеспечит прямую трансляцию. «Весной и летом наблюдение за птицами онлайн — популярное занятие, но и в тёмное и холодное время года мы хотим дать людям возможность получать радость от наблюдения за животными. Поэтому мы решили предоставить возможность следить за жизнью семьи капибар», — сказал генеральный директор Bite Latvija Миндаугас Ракаускас.