В Риге размножаются капибары! В зоопарке родились еще четыре детеныша, за которыми можно будет следить онлайн
В Рижском зоопарке этой осенью родились пять капибарят — теперь в вольере живут восемь животных. Пока увидеть малышей можно только онлайн: Bite Latvija запускает прямую трансляцию из нового вольера.
Этой осенью в Рижском зоопарке у капибар родились пять детёнышей, сообщила агентству LETA руководитель проектов маркетинга зоопарка Роберта Трейя. Первый детёныш появился на свет в конце сентября, а в середине октября родились ещё четверо. Таким образом, этой осенью вместо трёх капибар в зоопарке теперь живут восемь.
Все пять малышей здоровы, активны и хорошо развиваются. О них заботятся обе самки капибар, рассказала Трейя.
Хотя посетители смогут увидеть детёнышей только весной, уже в ближайшее время можно будет наблюдать за их ростом, так как оператор электронных коммуникаций и ИКТ-услуг Bite Latvija обеспечит прямую трансляцию. «Весной и летом наблюдение за птицами онлайн — популярное занятие, но и в тёмное и холодное время года мы хотим дать людям возможность получать радость от наблюдения за животными. Поэтому мы решили предоставить возможность следить за жизнью семьи капибар», — сказал генеральный директор Bite Latvija Миндаугас Ракаускас.
Сначала трансляция будет доступна заведующей отделом капибар и других копытных животных Юлии Лауберте. Она вместе с сотрудниками будет наблюдать за повседневной жизнью животных и выбирать записи для публикации, однако со временем трансляция станет доступна в круглосуточном режиме.