Куда обращаться за медпомощью в праздники: номера, которые стоит сохранить

В случае травм, ожогов, резкого ухудшения здоровья или других острых ситуаций жителей призывают обратиться в ближайший пункт неотложной помощи или в приемное отделение больницы. Перед поездкой в приемное отделение рекомендуется позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что именно там может быть оказана необходимая помощь.