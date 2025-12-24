Куда обращаться за медпомощью в праздники: номера, которые стоит сохранить
Даже в период праздничного настроения случаются внезапные болезни, травмы или другие ситуации, когда нужна медицинская консультация или срочная помощь. Национальная служба здравоохранения (NVD) собрала важную информацию, чтобы каждый знал, куда обращаться при легких или острых заболеваниях в праздничные дни.
Консультативный телефон семейных врачей — 66016001
При простых недомоганиях — простуда, боль в горле, небольшая температура, расстройства пищеварения или обострение хронических заболеваний — жителей призывают связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66016001. Опытные медики дадут советы, как улучшить самочувствие, и помогут оценить, нужно ли идти к врачу лично или визит можно отложить до следующего рабочего дня.
Дежурные врачи в крупнейших городах Латвии
В праздничные дни в ряде городов Латвии будут работать дежурные врачи, которые оказывают такие же услуги, как семейный врач. Это возможность получить очную консультацию и в выходные. Актуальные графики работы и адреса приема можно посмотреть на сайте NVD в разделе «Kur saņemt medicīnisko palīdzību?».
Пункты неотложной помощи и приемные отделения больниц
В случае травм, ожогов, резкого ухудшения здоровья или других острых ситуаций жителей призывают обратиться в ближайший пункт неотложной помощи или в приемное отделение больницы. Перед поездкой в приемное отделение рекомендуется позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что именно там может быть оказана необходимая помощь.
Важно помнить: приемные отделения предназначены не для плановых услуг, а для неотложных случаев.
В экстренных ситуациях — звоните 113 или 112
При угрозе жизни — например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или потере сознания — необходимо немедленно связаться со Службой неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренных служб 112.
Более подробная информация о том, где получить медицинскую помощь в праздничные выходные, доступна на сайте NVD в разделе «Kur saņemt medicīnisko palīdzību?».