Европа сказала "хватит": инфлюенсерам готовят жесткий сюрприз
Европейская организация потребителей бьет тревогу из-за скрытой рекламы, которую в социальных сетях распространяют инфлюенсеры, продвигая быструю моду и вредную пищу. В связи с этим Европейская комиссия готовит проект по цифровой справедливости.
В социальных сетях растет объем скрытой рекламы, которую осуществляют авторитетные блогеры и инфлюенсеры, популяризируя быструю моду и нездоровое питание. Вероятно, вы замечали подобную практику на платформах Instagram или TikTok.
В индустрии быстрой моды создатели контента демонстрируют целые коллекции одежды, распаковывая и примеряя десятки товаров с таких платформ, как Shein или Temu, чтобы показать, сколько всего можно купить за небольшие деньги. Другие показывают дешевые имитации одежды или аксессуаров. Эти маркетинговые практики называются «hauls», «try-on hauls» и «dupe»-видео.
Инфлюенсер-маркетинг активно используется и для продвижения нездоровой пищи. Например, в Португалии McDonald’s сотрудничал с популярным стримером, исследующим виртуальный мир Minecraft.
В других случаях инфлюенсеры предлагают скидочные коды для брендов быстрого питания, публикуют вкусовые тесты и дегустации либо выполняют танцевальные челленджи и комедийные скетчи для рекламы напитков или закусок.
В новом докладе Европейская организация потребителей (BEUC) предупреждает, что инфлюенсер-маркетинг создает такие проблемы, как непрозрачность, отсутствие четкого указания коммерческих партнерств и стимулирование чрезмерного потребления.
«В некоторых случаях мы считаем, что нарушаются законы ЕС, особенно если рекламируется что-то, за что вам платят, но вы не информируете об этом потребителя. Это подпадает под законодательство о защите прав потребителей», — заявил Euronews генеральный директор BEUC Агустин Рейна.
«Однако в правовых нормах ЕС мы не нашли регулирования отношений между инфлюенсерами и брендами, а также между инфлюенсерами и платформами».
По данным BEUC, 67 % наблюдавшихся публикаций, рекламировавших нездоровую пищу, не указывали партнерство с брендом — ни как подарок, ни как платную рекламу.
Европейская организация потребителей рекомендует ввести совместную ответственность инфлюенсеров, их агентств и брендов в случаях нарушения законодательства о защите прав потребителей. Также организация поддерживает запрет скрытого маркетинга в секторах повышенного риска, например рекламы нездоровой пищи для детей.
На национальном уровне некоторые европейские страны уже приняли правила, регулирующие коммерческую деятельность инфлюенсеров. Во Франции Национальное собрание и Сенат одобрили предложение запретить инфлюенсер-маркетинг в сфере быстрой моды. Норвегия также запретила инфлюенсерам рекламировать детям нездоровую пищу и напитки.
В свою очередь Европейская комиссия, как ожидается, в следующем году представит проект Закона о цифровой справедливости, направленный на борьбу с недобросовестными практиками в интернете и вводящим в заблуждение инфлюенсер-маркетингом.