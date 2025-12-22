Мы потратили 700 миллионов на "лесные" велодорожки: Годманис - о провалах инвестиций

Он приводит конкретныи пример с 700 миллионами евро. Эти средства предназначены для климатических целей и вложены в велодорожки, которые проходят через леса и поля в сторону Пиериги, но не решают проблему пробок в столице. «Решили ли мы этим проблемы движения в Риге? Ни на одну копейку!» — говорит Годманис, подчеркивая, что деньги следовало вложить в парковки Park & Ride у железнодорожных станций, чтобы разгрузить центр города от автомобилей.