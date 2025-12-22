Мы потратили 700 миллионов на "лесные" велодорожки: Годманис - о провалах инвестиций
Экс-премьер Ивар Годманис предупреждает: Латвия застряла в стагфляции, где рост почти остановился, а цены продолжают расти. Ошибки в использовании европейских фондов и демографический спад могут привести страну к серьезным экономическим рискам.
Бывший премьер-министр и министр финансов Ивар Годманис в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» отмечает, что экономика Латвии в настоящее время находится на опасной стадии — в периоде стагфляции. По его словам, это состояние, когда экономический рост практически остановился, а инфляция остается высокой, образуя замкнутый круг, из которого очень трудно выбраться.
Противоречивые «лекарства»
Характеризуя ситуацию, Годманис подчеркивает, что инфляция по-прежнему достаточно высокая (последние данные — около 4,5%, а по продовольствию — еще выше), в то время как экономический рост минимален — фактически всего 1%.
Главная проблема стагфляции заключается в том, что инструменты для выхода из нее взаимно исключают друг друга. «Лекарства противоположные», — указывает Годманис. Чтобы снизить инфляцию, необходимо сократить денежное обращение в экономике, то есть не стимулировать ее, не выдавать кредиты и не увеличивать государственные расходы. Но если эти шаги предпринимаются, невозможно «поднять» экономику и способствовать росту.
«Разбазаривание» европейских денег
Одной из наиболее серьезных угроз будущему государства Годманис считает неэффективное использование фондов Европейского союза, поскольку основнои целью было «освоить» деньги, а не получить экономическую отдачу.
Он приводит конкретныи пример с 700 миллионами евро. Эти средства предназначены для климатических целей и вложены в велодорожки, которые проходят через леса и поля в сторону Пиериги, но не решают проблему пробок в столице. «Решили ли мы этим проблемы движения в Риге? Ни на одну копейку!» — говорит Годманис, подчеркивая, что деньги следовало вложить в парковки Park & Ride у железнодорожных станций, чтобы разгрузить центр города от автомобилей.
Похожая критика адресована и 300 миллионам евро на цифровизацию, которые были «разбросаны» по небольшим центрам компетенций и общественным организациям вместо создания мощной платформы или продукта. Экс-премьер предупреждает: «Если не будет проведен независимый аудит эффективности инвестиции, то в 2035 году, когда европейская поддержка сократится, Латвия может оказаться у разбитого корыта».
Демографическии тупик
Эксперт также напоминает жесткий экономический закон: для улучшения экономики необходимо либо увеличить число участников рынка, либо повысить производительность. С учетом демографических проблем Латвии и сокращения численности населения единственным путем остается «отчаянная попытка» нарастить производительность за счет технологий и новых решений, однако это дорого и при этом в мире царит жесткая конкуренция.