Темнота начинает отступать: сегодня - самый короткий день года

В день солнцестояния раньше всего — в 8.38 — солнце встает на крайнем юго-востоке страны, у границы с Беларусью, а самый поздний восход солнца наблюдается в Овишрагсе, в Вентспилсском крае, — в 9.14. Раньше всего солнце зайдет у границы с Россией в Алуксненском и Балвском краях, где закат будет уже в 15.26, а на крайнем юго-западе Южнокурземского края солнце зайдет в 16.02.