Темнота начинает отступать: сегодня - самый короткий день года
В воскресенье Латвия переживает зимнее солнцестояние — самый короткий день года. После 21 декабря световой день начнет понемногу увеличиваться, хотя самые поздние восходы и ранние закаты еще впереди. Момент солнцестояния наступит в 17.03, свидетельствует информация портала timeanddate.com.
21 декабря — самый короткий день в году. Продолжительность солнечного света в Риге составляет шесть часов, 43 минуты и 31 секунду. Для сравнения — в день летнего солнцестояния продолжительность дня на 11 часов и девять минут больше.
После зимнего солнцестояния каждый день будет становиться все длиннее, а ночь — короче. Однако в конце декабря восход солнца будет происходить еще немного позже, и увеличение продолжительности дня будет происходить за счет более позднего заката.
Самый ранний закат был уже 14 и 15 декабря, когда солнце в Риге заходило в 15.41, тогда как самый поздний восход солнца будет 28 декабря, когда солнце в столице взойдет через минуту после девяти.
Продолжительность самого короткого дня в других местах страны составляет от шести часов и 26 минут в самой северной точке Латвии в Валмиерском крае до семи часов и двух минут в самой южной точке государства — в Аугшдаугавском крае.
В день солнцестояния раньше всего — в 8.38 — солнце встает на крайнем юго-востоке страны, у границы с Беларусью, а самый поздний восход солнца наблюдается в Овишрагсе, в Вентспилсском крае, — в 9.14. Раньше всего солнце зайдет у границы с Россией в Алуксненском и Балвском краях, где закат будет уже в 15.26, а на крайнем юго-западе Южнокурземского края солнце зайдет в 16.02.
Солярная зима, или четверть года, в течение которой северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света, началась 6 ноября и завершится 4 февраля. Рождество приходится на середину солярной зимы.
В свою очередь, метеорологическая зима в этом году в Латвии началась 23 ноября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нуля. Она закончится, когда среднесуточная температура воздуха стабильно поднимется выше нулевой отметки, но не ранее 6 февраля. Эта дата статистически является самым холодным днем в году в Латвии, и наступление метеорологической весны возможно только после этой даты.