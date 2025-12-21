Пара минут без присмотра - и елка вспыхивает: какие ошибки стоят тысяч евро

Перед покупкой рождественских гирлянд и свечей он рекомендует убедиться, что они произведены надежными производителями и соответствуют общепринятым стандартам безопасности, о чем свидетельствуют маркировки CE и EN60598. Чтобы избежать перегрева проводов, не рекомендуется перегружать электрические розетки и удлинители, а также следует устанавливать гирлянды подальше от свечей или обогревателей. Также необходимо убедиться, что провода гирлянд и праздничных украшений не переплетены, не повреждены и не изолированы неподходящими материалами. «Очень важная деталь, которую редко кто учитывает, — важно не только наличие исправного огнетушителя в доме, но и знание того, как его правильно использовать в случае необходимости. Эти факторы могут иметь решающее значение для обеспечения безопасности в случае внезапного пожара», – добавляет Вайводс.