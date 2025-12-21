Пара минут без присмотра - и елка вспыхивает: какие ошибки стоят тысяч евро
От опрокинутого и поврежденного телевизора до сгоревшей гостиной и коридора, что привело к убыткам в размере почти десяти тысяч евро – кто бы мог подумать, что в такой беде может быть виновен символ Рождества – праздничная елка.
Каковы наиболее частые несчастные случаи, причиной которых может стать елка, и как избежать этих бедствий – рассказывает эксперт, консультант по управлению рисками страховой компании BALTA Янис Вайводс.
Падающие и горящие елки – наиболее распространенные причины несчастных случаев
Случаи, когда главный символ Рождества в доме приводит к несчастью, бывают разные, но за несколько лет прослеживаются две основные причины – несчастные случаи и повреждения, вызванные падением елки, а также пожары, вызванные пламенем елочных свечей или гирляндами.
Например, произошел несчастный случай, когда ночью упала елка и повредила телевизор – утром обнаружили, что зеленая красавица лежит на земле, а рядом с ней телевизор с разбитым экраном. Это происшествие привело к убыткам на сумму более четырехсот евро. Оказалось, что дерево опрокинуло ребенок.
«Дети и домашние животные часто радуются появлению рождественской елки в доме и нередко причастны к ее падению. Поэтому важно не ставить елку рядом с легко разбивающимися предметами, например, телевизором», — говорит Вайводс.
Наибольший финансовый ущерб жилищу в этот период наносят горящие свечи или гирлянды. Например, ущерб на сумму почти 10 000 евро был нанесен дому, в котором загорелась елка, в результате чего сгорели гостиная и коридор, а также имущество, находившееся в комнате. К счастью, хозяевам удалось потушить пожар, с помощью соседа вытащив горящую ёлку на улицу и потушив пламя с помощью огнетушителя.
Рекомендации экспертов по безопасному украшению праздничной елки
«В период Рождества елки и свечи создают особую атмосферу, но чтобы ничто не испортило праздничное настроение, чрезвычайно важно уделить внимание вопросам безопасности», — подчеркивает Вайводс.
Эксперт BALTA призывает особо следить за свечами:
«Горящие свечи всегда ставьте в устойчивые, огнестойкие подставки. Избегайте размещения свечей вблизи горючих материалов, таких как ветки елки, украшения или занавески, и никогда не оставляйте их без присмотра!»
Перед покупкой рождественских гирлянд и свечей он рекомендует убедиться, что они произведены надежными производителями и соответствуют общепринятым стандартам безопасности, о чем свидетельствуют маркировки CE и EN60598. Чтобы избежать перегрева проводов, не рекомендуется перегружать электрические розетки и удлинители, а также следует устанавливать гирлянды подальше от свечей или обогревателей. Также необходимо убедиться, что провода гирлянд и праздничных украшений не переплетены, не повреждены и не изолированы неподходящими материалами. «Очень важная деталь, которую редко кто учитывает, — важно не только наличие исправного огнетушителя в доме, но и знание того, как его правильно использовать в случае необходимости. Эти факторы могут иметь решающее значение для обеспечения безопасности в случае внезапного пожара», – добавляет Вайводс.