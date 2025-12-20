Жителей Лиепаи предупредили о новом порядке предоставления социальных услуг

В свою очередь, в условиях получения услуги ночного приюта дополнительно установлено, что начиная с 31 дня предоставления услуги, а ранее с 61 дня, клиент оплачивает долю участия в размере 1 процента в день от доходов, полученных в предыдущем месяце. Это будет способствовать более активному участию человека в улучшении своей социальной ситуации и обеспечит использование услуги ночного приюта в соответствии с ее назначением как краткосрочной меры поддержки.