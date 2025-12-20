Жителей Лиепаи предупредили о новом порядке предоставления социальных услуг
В Лиепае утверждены поправки к обязательным правилам «Порядок получения и оплаты социальных услуг самоуправления города государственоого значения Лиепая». Они предусматривают введение ряда нововведений: услуги передышки, изменения в предоставлении ухода на дому, услуги ночного приюта, а также услуги наставников для молодежи.
Новая услуга
С нового года планируется внедрить новую услугу — услугу передышки, тем самым выполняя требования государственного законодательства, поскольку с 1 января 2026 года вступят в силу поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, которые делают обеспечение услуги передышки обязательной обязанностью самоуправлений.
Самоуправление будет предоставлять эту услугу детям с инвалидностью, имеющим заключение Государственной комиссии врачей экспертизы здоровья и трудоспособности о необходимости особого ухода, лицам с инвалидностью первой группы, а также лицам с нарушениями психического характера, которым установлена инвалидность второй группы.
Услуга передышки будет предоставляться до 30 суток в год в учреждении или по месту жительства, временно заменяя члена домохозяйства, осуществляющего уход. Услугу будет назначать Социальная служба, заключая договор с зарегистрированным поставщиком услуги. Из бюджета самоуправления планируется финансирование до 1000 евро в год на одного человека с учетом возможностей бюджета и с обеспечением очереди в случае исчерпания средств.
За ночной приют придется платить
Также уточнен круг получателей услуги ухода на дому, установив, что необходимость услуги оценивается на основании заключения Государственной комиссии врачей экспертизы здоровья и трудоспособности о необходимости особого ухода, а не по факту получения услуги до достижения совершеннолетия. Дети с инвалидностью, которым выдано такое заключение, получают услугу ухода на дому бесплатно и после достижения совершеннолетия — до достижения 24-летнего возраста.
В свою очередь, в условиях получения услуги ночного приюта дополнительно установлено, что начиная с 31 дня предоставления услуги, а ранее с 61 дня, клиент оплачивает долю участия в размере 1 процента в день от доходов, полученных в предыдущем месяце. Это будет способствовать более активному участию человека в улучшении своей социальной ситуации и обеспечит использование услуги ночного приюта в соответствии с ее назначением как краткосрочной меры поддержки.