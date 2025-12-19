Каждый случай индивидуален! Конституционный суд отменил автоматический запрет на усыновление для людей с судимостью

Дело в КС было возбуждено по заявлению Рижского окружного суда, на рассмотрении которого находится гражданское дело по совместному иску супругов об усыновлении ребенка, который уже длительное время проживает в их семье. Один из родителей ранее был осужден за преступления, связанные с насилием, поэтому не соответствует критериям усыновителя. По мнению истцов, отказ в усыновлении ограничивает не только их права, но и права усыновляемого ребенка на защиту семьи, не является соразмерным и не соответствует Конституции.