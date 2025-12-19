Каждый случай индивидуален! Конституционный суд отменил автоматический запрет на усыновление для людей с судимостью
Конституционный суд признал неконституционной норму, автоматически запрещающую усыновление супругам, если один из них когда‑то был осужден за насильственное преступление. Суд указал, что решение должно приниматься индивидуально, с оценкой реальных рисков для ребенка.
Конституционный суд (КС) признал не соответствующей Конституции норму, которая без индивидуальной оценки запрещает супругам, один из которых был осужден за насильственное преступление, усыновлять или удочерять ребенка, проживающего в семье в рамках внесемейного ухода. КС уже рассматривал оспариваемую норму в рамках аналогичного дела и постановил, что запрет становиться усыновителем без индивидуальной оценки не соответствует принципу соразмерности.
Как указал суд, вопрос о том, является ли судимость конкретного лица в процессе усыновления или удочерения обстоятельством, угрожающим правам ребенка, может быть установлен путем индивидуальной оценки возможных рисков в каждом конкретном случае.
При принятии данной нормы законодатель, рассматривая возможности защиты детей от насилия, не принял во внимание, обеспечивает ли она наилучшим образом интересы ребенка также в тех случаях, когда судимость лица погашена, это лицо успешно прошло ресоциализацию и способно создать для ребенка безопасную и благоприятную семейную среду.
Дело в КС было возбуждено по заявлению Рижского окружного суда, на рассмотрении которого находится гражданское дело по совместному иску супругов об усыновлении ребенка, который уже длительное время проживает в их семье. Один из родителей ранее был осужден за преступления, связанные с насилием, поэтому не соответствует критериям усыновителя. По мнению истцов, отказ в усыновлении ограничивает не только их права, но и права усыновляемого ребенка на защиту семьи, не является соразмерным и не соответствует Конституции.
КС признал, что возможность усыновления ребенка лицом, осужденным за насильственное преступление, связана с потенциальной угрозой для его безопасности, и это является одним из обстоятельств, которые могут негативно повлиять на право ребенка расти в среде, свободной от насилия. Однако цели защиты ребенка от насилия могут быть достигнуты и другими средствами, в меньшей мере ограничивающими права лиц, указал суд.
В отношении истцов по делу, рассматриваемому Рижским окружным судом, оспариваемая норма утратила силу с 12 июля 2024 года, однако с целью защиты основных прав всех лиц, которые оказались в подобной ситуации, признается недействительной с момента ее применения.
Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.