"Плохая" улица: смертельные трагедии на Гранита - "на совести Рижской думы"

«После трагических событий этой осени мы получили коллективные заявления работников с просьбой что-то предпринять, потому что им страшно добираться на общественном транспорте до работы. Мы представляем значимых инвесторов в экономике Латвии, поэтому считаем, что безопасная среда для наших сотрудников является приоритетом не только для нас, но и для самоуправления и государства, если они хотят видеть рост инвестиций в стране. История улицы Гранита не является положительным примером отношения самоуправления к предпринимателям — таким оно быть не должно, и в других крупных городах Европы такой большой индустриальный район никогда не оставили бы без внимания», — подчеркивает Катрина Рабкевича.