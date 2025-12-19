"Плохая" улица: смертельные трагедии на Гранита - "на совести Рижской думы"
После нескольких смертельных случаев среди пешеходов и велосипедистов на улице Гранита этой осенью инициативная группа "Droša Granīta iela" призывает Рижскую думу признать участок улицы опасным местом городского движения и принять меры.
Шкиротава - один из наиболее развитых индустриальных районов Риги, куда на работу ежедневно направляются около 1600 человек из как минимум 20 предприятий, однако, к сожалению, муниципалитет за более чем 20 лет не нашел возможности построить здесь освещенную пешеходную дорожку, а на протяжении километра проезжей части нет ни одного светофора или пешеходного перехода, чтобы люди могли добраться до общественного транспорта, сообщает "360TV Ziņas".
«Трагические события этой осени, к сожалению, лежат на совести Рижской думы. Необходимы срочные действия — если самоуправление Ропажского края смогло это сделать и построить безопасную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, то нет ни одного аргумента, почему Рижское самоуправление со своими финансовыми возможностями не может этого сделать, тем более что технический проект уже разработан», — отмечает одна из инициаторов проекта "Droša Granīta iela" Катрина Рабкевича, подчеркивая, что в настоящее время муниципалитет даже после трагических событий не обещает включить этот проект в бюджет следующего года как один из приоритетов.
По расчетам специалистов самоуправления реализация этого проекта для обеспечения безопасности людей обошлась бы примерно в 2,5 миллиона евро. В то же время расчеты инициативной группы "Droša Granīta iela" показывают, что сумма налогов, ежегодно уплачиваемых предприятиями этого района, составляет как минимум 40 миллионов евро.
«После трагических событий этой осени мы получили коллективные заявления работников с просьбой что-то предпринять, потому что им страшно добираться на общественном транспорте до работы. Мы представляем значимых инвесторов в экономике Латвии, поэтому считаем, что безопасная среда для наших сотрудников является приоритетом не только для нас, но и для самоуправления и государства, если они хотят видеть рост инвестиций в стране. История улицы Гранита не является положительным примером отношения самоуправления к предпринимателям — таким оно быть не должно, и в других крупных городах Европы такой большой индустриальный район никогда не оставили бы без внимания», — подчеркивает Катрина Рабкевича.
Следует отметить, что в октябре этого года на улице Гранита, 13A, от полученных травм скончалась велосипедистка, а в ноябре на улице Гранита погибли еще два пешехода (один из них не на рижском участке). Несколько лет назад на этом же участке в Риге тяжелые травмы получила сотрудница одного из предприятий, переходившая улицу, чтобы добраться до остановки. На всем рижском участке улицы Гранита отсутствуют пешеходные переходы или светофоры, а также нет тротуара для пешеходов.