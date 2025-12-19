"Наш дедушка не был неудобством!" Родственница делится душераздирающей историей о трагедии в Баускской больнице
После того как в социальных сетях широкий резонанс вызвала опубликованная одной женщиной история о смерти ее прадеда и возможной врачебной халатности в терапевтическом и уходовом отделении SIA Bauskas slimnīca, лечебное учреждение приняло решение с 16 декабря отстранить от должности одного сотрудника.
От жизнерадостного человека до комы
Согласно опубликованной родственниками информации, жалоба связана с событиями октября, когда в Баускскую больницу был госпитализирован пожилой мужчина, жаловавшийся на отеки и скопление жидкости в области сердца. При поступлении в стационар 6 октября состояние пациента было стабильным. «Поступая в больницу, дедушка был жизнерадостным, мог говорить, самостоятельно есть и ходить, много шутил, сам ходил в туалет», — пишет женщина в социальной сети Facebook. Хотя 13 октября лечащий врач утверждала, что анализы показывают улучшения, пациента оставили в больнице. После этого родственники заметили резкое ухудшение состояния здоровья — пожилой мужчина стал слабым, сонливым и жаловался, что «после приема лекарств ему становится хуже».
Родственница подчеркивает, что врач не вникала в слова близких и все жалобы связывала исключительно с возрастом пациента. Несмотря на просьбу прекратить давать снотворные препараты, их продолжали назначать, и пациент становился все более апатичным.
Больше не мог встать и отказался от еды
Ситуация обострилась 21 октября, когда родственники обнаружили, что пожилой мужчина больше не может встать и отказался от еды. На следующий день, 22 октября, прибыв в больницу, семья увидела шокирующую картину — мужчина был подключен к аппарату искусственного дыхания.
«Дочери сообщают, что отец находится в коме, и предлагают успокоительные препараты», — пишет правнучка. Она выражает возмущение тем, что «абсолютно никто из врачей не позвонил дочери и не сообщил, что состояние здоровья отца критическое, пока она сама не приехала в больницу». Родственники, несмотря на возражения персонала, приняли решение перевезти пациента в Елгавскую больницу. Там у мужчины диагностировали воспаление легких, критическое состояние сахарного диабета и истощение организма. Спустя три дня, 25 октября, мужчина умер.
«За две недели из улыбающегося, самостоятельно ходившего человека в Баускской больнице залечили до комы», — делает вывод правнучка.
«Наш дедушка не был неудобством»
Особое возмущение у семьи вызвал первоначальный ответ больницы на поданную жалобу. В полученном письме больница указала: «Приносим извинения за доставленные неудобства» и сообщила, что с врачом проведена беседа. «Наш дедушка для нас не был неудобством», — подчеркивает родственница умершего в социальных сетях.
Семья выяснила, что профессиональная деятельность данной врачa уже ранее вызывала сомнения. «Я хочу этой своей печальной историей громко заявить в социальных сетях и надеюсь, что это поможет кому-то принять правильное решение в нужный момент», — пишет правнучка умершего мужчины, призывая людей быть осторожными при выборе лечебного учреждения.
Больница отстраняет сотрудника от должности
Тем временем больница сообщила об отстранении одного сотрудника от должности и оценке его действий. Представитель больницы Ласма Виндула пояснила порталу Jauns.lv, что решение об отстранении сотрудника принято для обеспечения объективного выяснения обстоятельств. Решающими стали две последние жалобы, полученные за короткий промежуток времени, последняя из которых была зарегистрирована 12 декабря. В ходе проверки будут оцениваться как недавние, так и ранее полученные претензии по поводу стиля коммуникации конкретного сотрудника.
Виндула отметила, что с данным сотрудником ранее уже проводились беседы и было вынесено предупреждение с призывом улучшить профессиональное общение, однако ситуация существенно не улучшилась. Поэтому для обеспечения объективного и всестороннего выяснения обстоятельств сотрудник на время оценки был отстранен. Виндула подчеркнула, что проверку планируется завершить в максимально короткие сроки с соблюдением объективности и требований нормативных актов.
С учетом требований защиты персональных данных физических лиц больница не раскрывает должность или стаж работы отстраненного сотрудника, а также точное количество полученных жалоб.
Одновременно с расследованием конкретного случая больница начала более широкий анализ процессов, в том числе аудит терапевтического и уходового отделения, чтобы подготовить план по улучшению медицинских услуг и культуры коммуникации. Лечебное учреждение подчеркивает, что уважительное отношение и понятное общение являются неотъемлемой частью здравоохранения, поэтому больница реагирует в ситуациях, когда эти принципы не обеспечиваются в полной мере.
Критикуют порядок рассмотрения жалоб
Публичное заявление больницы об отстранении сотрудника вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Часть общества положительно оценивает действия руководства лечебного учреждения, считая, что оно наконец встало на сторону пациентов и их родственников, и что такой прецедент послужит предупреждением другим медикам соблюдать этические нормы.
В то же время прозвучала и критика в адрес прежнего порядка рассмотрения жалоб. Несколько жителей высказали мнение, что реальные действия следуют только после того, как вопрос получает публичный резонанс, тогда как частные жалобы ранее часто игнорировались или оправдывались низкой оплатой труда. «К сожалению, создается впечатление, что ситуация оценивается только после публичного резонанса», — пишет одна из жительниц, добавляя, что низкая зарплата не может быть оправданием непрофессионального отношения.
Представитель Баускской больницы категорически отвергает утверждения о том, что действия последовали только из-за публичности. Она подчеркивает, что каждая жалоба рассматривается независимо от ее огласки, а конкретное решение принято потому, что предыдущие попытки решить ситуацию путем бесед не дали результата. В больнице регулярно укрепляется профессиональное развитие персонала, в том числе навыки коммуникации и соблюдение прав пациентов.
Призывают инспекцию оценить соблюдение прав пациентов
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери, который в четверг в рамках регионального визита посетил Баускский край, в том числе оказавшуюся в центре скандала Баускскую больницу, призовет Инспекцию здравоохранения провести проверку, чтобы оценить не только конкретный процесс лечения, но и то, как в целом в данном лечебном учреждении обеспечивается и контролируется соблюдение прав пациентов.