"Наш дедушка не был неудобством!" Родственница делится душераздирающей историей о трагедии в Баускской больнице

Согласно опубликованной родственниками информации, жалоба связана с событиями октября, когда в Баускскую больницу был госпитализирован пожилой мужчина, жаловавшийся на отеки и скопление жидкости в области сердца. При поступлении в стационар 6 октября состояние пациента было стабильным. «Поступая в больницу, дедушка был жизнерадостным, мог говорить, самостоятельно есть и ходить, много шутил, сам ходил в туалет», — пишет женщина в социальной сети Facebook. Хотя 13 октября лечащий врач утверждала, что анализы показывают улучшения, пациента оставили в больнице. После этого родственники заметили резкое ухудшение состояния здоровья — пожилой мужчина стал слабым, сонливым и жаловался, что «после приема лекарств ему становится хуже».