Силиня: вооруженным силам Латвии необходимо менять мышление

На вопрос, будет ли она возглавлять правительство до парламентских выборов, Силиня ответила, что это зависит от того, какие решения впереди, но на данный момент ничего нового нет, и "Новое Единство" не планирует выдвигать другого кандидата на пост премьер-министра, а также ясно сказало, что в данный момент не войдет в другое правительство с другим премьер-министром.