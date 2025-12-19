Даугавпилс в огнях: муниципальная полиция просит беречь праздничные украшения
Даугавпилс встречает Рождество и Новый год в сиянии огней и праздничных украшений, а муниципальная полиция призывает жителей беречь декор и соблюдать осторожность ради безопасности и порядка.
В преддверии Рождества и Нового года Даугавпилс украшен праздничным оформлением. На площади Виенибас сияет рождественская елка, а в разных районах города установлены декоративные элементы и световые инсталляции, которые создают праздничное настроение для жителей и гостей города. Чтобы праздничное оформление сохранялось в надлежащем состоянии на протяжении всех праздников, муниципальная полиция Даугавпилса призывает жителей бережно относиться к городским украшениям и не совершать действий, которые могут привести к их повреждению.
Особое внимание правоохранители обращают на безопасность детей. Родителей просят внимательнее следить за своими детьми и не допускать ломки или порчи элементов декора. Неосторожные или умышленные действия могут привести не только к повреждению или уничтожению украшений, но и к получению травм из-за сломанных или разбитых декоративных деталей.
Жителей также просят осторожно обращаться с установленными световыми элементами, так как гирлянды особенно чувствительны к повреждениям. Отдельное внимание уделяется безопасности домашних животных: их не следует подпускать к украшениям, особенно подключенным к электросети, чтобы избежать травм и порчи декоративных элементов.
Для обеспечения общественного порядка и снижения риска вандализма в Даугавпилсе с 2012 года функционирует современная система видеонаблюдения. В городе установлено более 200 стационарных камер, а также используются мобильные устройства видеоконтроля в местах, где требуется усиленное наблюдение. Видеонаблюдение помогает фиксировать правонарушения и способствует расследованию случаев вандализма и дорожно транспортных происшествий, особенно в праздничный период.
Муниципальная полиция напоминает, что в предыдущие годы в городе уже фиксировались случаи повреждения рождественских украшений. За порчу или уничтожение чужого имущества предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность. Владелец имущества имеет право требовать возмещения ущерба в соответствии с нормами Гражданского закона, а Уголовный закон предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Муниципальная полиция Даугавпилса призывает жителей не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о замеченных хулиганских действиях или других нарушениях. Информацию можно передать, позвонив в дежурную часть муниципальной полиции по телефону 654 21500, на единый номер экстренных служб 112, доступный даже без SIM карты, а также в Государственную полицию по телефону 110.