Даугавпилс в огнях: муниципальная полиция просит беречь праздничные украшения

В преддверии Рождества и Нового года Даугавпилс украшен праздничным оформлением. На площади Виенибас сияет рождественская елка, а в разных районах города установлены декоративные элементы и световые инсталляции, которые создают праздничное настроение для жителей и гостей города. Чтобы праздничное оформление сохранялось в надлежащем состоянии на протяжении всех праздников, муниципальная полиция Даугавпилса призывает жителей бережно относиться к городским украшениям и не совершать действий, которые могут привести к их повреждению.