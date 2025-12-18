Покупать сейчас или позже? Как эксперты видят рынок жилья в Латвии в 2026 году

Экономист SEB банка Дайнис Гашпуйтис отмечает: «Основным драйвером первичного рынка недвижимости стало снижение процентных ставок по кредитам, и интерес к займам был заметен уже в начале года, особенно усилившись в третьем квартале. Думаю, эту инерцию мы будем ощущать и в 2026 году. Можно также сказать, что влияние войны несколько ослабло, хотя геополитический фактор по-прежнему будет влиять на решения жителей».