Покупать сейчас или позже? Как эксперты видят рынок жилья в Латвии в 2026 году
После нескольких лет турбулентности латвийский рынок недвижимости, похоже, вошел в фазу осторожного восстановления. Покупатели возвращаются, застройщики активизируются, а ожидания резкого падения цен так и не оправдались. Продолжится ли этот сценарий в 2026 году и кому стоит действовать уже сейчас — разбираемся вместе с экспертами.
За последние пять лет рынок жилья в Латвии пережил больше испытаний, чем за предыдущие десятилетия: пандемия Covid-19, скачок инфляции и ставок Euribor, геополитическая неопределенность, резкий рост строительных расходов. Однако 2025 год, по словам участников рынка, стал переломным. Темпы строительства новых проектов выросли, интерес к покупке жилья — как в новостройках, так и на вторичном рынке — заметно оживился.
Главный вопрос — сохранится ли эта динамика в 2026 году. Ответы искали на дискуссии, организованной девелопером Bonava Latvija.
Первый дом — главный драйвер рынка
По наблюдениям Bonava Latvija, именно покупатели первого жилья сегодня наиболее активны. Снижение ставки Euribor и завершение программы компенсаций по процентам снизили мотивацию «сидеть и ждать».
«Покупатели стали чувствовать себя увереннее. Спрос никуда не исчезал даже в период паузы, но осторожное выжидание 2023–2024 годов в этом году сменилось здоровой активностью», — объясняет председатель правления Bonava Latvija Марекс Клявиньш.
Особенно заметно это в сегменте первичного жилья — когда речь идет о первом или единственном доме. Люди по-прежнему считают деньги, но уже не откладывают решения массово.
Еще один важный сдвиг — растущий интерес к энергоэффективным и качественным домам. Покупатели все чаще мыслят так — более высокие стартовые вложения компенсируются низкими коммунальными расходами в будущем. Эксперты ожидают, что в 2026 году эта тенденция только усилится.
Где покупают и почему
В 2025 году повышенный интерес наблюдался к рижским районам с развитой инфраструктурой, зелеными зонами и удобным общественным транспортом — Тейка, Пурвциемс, Дрейлини, Агенскалнс. При этом интерес к более удаленным районам и пригородам тоже растет: там цены ниже, а качество жизни остается высоким. Однако рост цен, по прогнозам, будет более умеренным, чем в центральных районах Риги.
Отдельно стоит отметить рынок аренды. Снимать жилье сегодня все чаще рассматривают не как временную меру, а как осознанный этап перед покупкой — своего рода стратегическую паузу.
Снижения цен не будет
Аналитик Colliers Агия Вердиня настроена прямо: рассчитывать на удешевление жилья не стоит.
«В 2023 году спрос на новые квартиры сократился вдвое, поэтому на рынке накопилось рекордное число готовых объектов. Многие ждали снижения цен, но для этого нет оснований», — говорит она.
Более того, специальные скидочные предложения от застройщиков, которые поддерживали продажи, по мере оживления рынка уходят в прошлое. Уже весной активность вернулась, а цены начали расти. За год — примерно на 5 процентов, но если сравнивать с 2022 годом, рост превышает 30 процентов. Причина очевидна — подорожание строительства.
Самый устойчивый спрос по-прежнему в городах. Дома в сельской местности чаще покупают как второе жилье. Меняется и отношение к жизни в пригородах: семьи с подростками все чаще сталкиваются с проблемами транспорта и доступности услуг, из-за чего возвращаются в город.
Все больше людей отказываются от идеи «одного дома на всю жизнь» и готовы менять жилье несколько раз, подстраиваясь под этапы жизни.
Ждать или покупать?
Экономист SEB банка Дайнис Гашпуйтис отмечает: «Основным драйвером первичного рынка недвижимости стало снижение процентных ставок по кредитам, и интерес к займам был заметен уже в начале года, особенно усилившись в третьем квартале. Думаю, эту инерцию мы будем ощущать и в 2026 году. Можно также сказать, что влияние войны несколько ослабло, хотя геополитический фактор по-прежнему будет влиять на решения жителей».
Средний размер кредита вырос примерно на 10 000 евро и составляет около 95 000 евро — не так много, но показатель того, что люди по-прежнему осторожны и часто выбирают вторичный рынок.
Прогноз на 2026 год — умеренный рост цен как в новостройках, так и в серийных домах. Более стабильная экономика, снижение Euribor и лучшая доступность ипотеки сделают покупку жилья проще, но дешевле она не станет.
«Ожидание идеального момента может обойтись дороже, чем покупка сейчас», — предупреждает Гашпуйтис. — «Недвижимость никогда не была дешевым удовольствием. Главное — выбирать жилье, которое соответствует долгосрочным планам, а не сиюминутным желаниям».
Эксперты сходятся во мнении: «оттепель» на рынке жилья продолжается. Резких потрясений не ожидается, но многое будет зависеть от строительных расходов, крупных государственных проектов и конкуренции за ресурсы.
Покупка жилья на этапе строительства может оказаться выгоднее, чем ожидание готового объекта. Земли в популярных районах становится все меньше, и промедление может сузить выбор.
Ключевой совет остается неизменным: сначала четко понять собственные потребности, а уже потом — вместе с продавцом и банком — соотнести их с финансовыми возможностями.