airBaltic наращивает обороты - летом 2026 года расширит маршрутную сеть и увеличит частоту рейсов
Летом 2026 года airBaltic увеличит частоту рейсов по 20 маршрутам из Риги и предложит более 400 000 дополнительных мест, расширив сеть до более чем 110 направлений.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic летом следующего года планирует увеличить частоту рейсов по 20 маршрутам из Риги, сообщили в компании. По маршруту из Риги в Цюрих частота рейсов увеличится с семи до девяти в неделю, в Мюнхен - с 10 до 12, в Гамбург - с шести до семи, а в Берлин - с девяти до 10 рейсов в неделю. По маршруту в Кишинев количество рейсов вырастет с трех до семи в неделю.
Кроме того, airBaltic увеличит частоту полетов по ряду других маршрутов, в том числе в Копенгаген - с 13 до 17 рейсов в неделю, в Прагу - с пяти до семи, в Милан - с трех до пяти, в Софию - с двух до трех, а в Тбилиси - с двух до четырех. Количество рейсов по маршруту Рига - Осло будет увеличено с 14 до 15 рейсов в неделю, а по маршруту Рига - Тель-Авив - с двух до трех.
Кроме того, по маршруту Рига-Будапешт количество рейсов будет увеличено с трех до четырех в неделю, по маршруту Рига-Лондон - с 12 до 13 в неделю, а по маршруту Рига-Мальта - с одного до двух в неделю. По маршруту Рига-Гераклион самолеты airBaltic будут летать вместо четырех пять раз в неделю, по маршруту Рига-Любляна частота полетов будет увеличена с двух до трех рейсов в неделю, а по маршруту Рига-Бухарест - с четырех до пяти рейсов в неделю.
Количество рейсов по маршруту Рига-Таллин планируется увеличить с 32 до 35 в неделю, а по маршруту Рига-Вильнюс- с 24 до 28 в неделю.
Вице-президент по планированию маршрутной сети airBaltic Мантас Врубляускас сообщил, что в летний сезон 2026 года авиакомпания предложит более 400 000 дополнительных мест на рейсах из Риги и в Ригу.
Как сообщалось, летом 2026 года airBaltic начнет выполнять прямые рейсы по новым маршрутам из Риги в Варшаву, Гетеборг, Каунас, Оулу и Анталью.
Всего в летний сезон 2026 года airBaltic будет выполнять рейсы более чем по 110 маршрутам.
Также сообщалось, что за девять месяцев 2025 года концерн airBaltic работал с оборотом в 594,303 млн евро и прибылью в 4,249 млн евро. В 2024 году концерн airBaltic понес убытки в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. При этом оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.