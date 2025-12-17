airBaltic наращивает обороты - летом 2026 года расширит маршрутную сеть и увеличит частоту рейсов

Кроме того, airBaltic увеличит частоту полетов по ряду других маршрутов, в том числе в Копенгаген - с 13 до 17 рейсов в неделю, в Прагу - с пяти до семи, в Милан - с трех до пяти, в Софию - с двух до трех, а в Тбилиси - с двух до четырех. Количество рейсов по маршруту Рига - Осло будет увеличено с 14 до 15 рейсов в неделю, а по маршруту Рига - Тель-Авив - с двух до трех.