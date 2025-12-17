Латвийцам показали сравнение премий для работников в странах Балтии, после которого становится немного неловко

Как подчеркивает руководитель маркетинга и коммуникаций Alma Career Latvia Криста Розиня, рождественские премии в странах Балтии не являются стандартом — в среднем их получает каждый третий работающий. Работодатели чаще выбирают фиксированную сумму, не привязанную к индивидуальным результатам. Это показывает, что годовые премии воспринимаются скорее не как инструмент мотивации, а как дополнительное благо для сотрудника и праздничная благодарность со стороны работодателя. Сравнение стран Балтии ясно демонстрирует разные подходы: в Латвии премии чаще небольшие и символические, в Литве преобладают бонусы среднего уровня и чаще выплачивается премия в размере месячной зарплаты, а в Эстонии суммы премий были существенно выше.