Латвийцам показали сравнение премий для работников в странах Балтии, после которого становится немного неловко
Рождество — самый популярный праздник, который отмечают на работе: для сотрудников организуют праздничные мероприятия, дарят подарки и выплачивают премии, свидетельствуют результаты последнего опроса работников стран Балтии.
Преобладают фиксированные денежные премии
Данные опроса работников стран Балтии, проведенного компанией по подбору персонала Alma Career, показывают, что работодатели в странах Балтии чаще всего выплачивают фиксированную сумму. Премии, зависящие от результатов, в целом менее популярны, особенно в Литве, где лишь четверть сотрудников получает переменный бонус: в Литве — 24%, в Эстонии — 29%, а в Латвии — 37%.
Существенные различия в размере рождественских премий
Опрос выявил заметные различия в размерах рождественских премий. В Латвии в прошлом году чаще всего выплачивали сумму до 100 евро — так ответили 46% сотрудников, и это самый высокий показатель в Балтии. В Литве наиболее распространенным диапазоном было 100–300 евро, и там чаще выплачивали 13-ю зарплату, а в Эстонии сотрудники чаще, чем в Латвии и Литве, получали более 600 евро.
Как подчеркивает руководитель маркетинга и коммуникаций Alma Career Latvia Криста Розиня, рождественские премии в странах Балтии не являются стандартом — в среднем их получает каждый третий работающий. Работодатели чаще выбирают фиксированную сумму, не привязанную к индивидуальным результатам. Это показывает, что годовые премии воспринимаются скорее не как инструмент мотивации, а как дополнительное благо для сотрудника и праздничная благодарность со стороны работодателя. Сравнение стран Балтии ясно демонстрирует разные подходы: в Латвии премии чаще небольшие и символические, в Литве преобладают бонусы среднего уровня и чаще выплачивается премия в размере месячной зарплаты, а в Эстонии суммы премий были существенно выше.
Ожидания работников в этом году
В этом году в Латвии 31% и в Литве 33% — то есть каждый третий работающий — ожидают годовую премию, тогда как в Эстонии только каждый пятый (19%). В Латвии и Литве сотрудники чаще всего надеются на бонус до 200 евро, а в Эстонии ожидания заметно выше: там каждый четвертый работник рассчитывает на 13-ю зарплату, и значительно больше людей ожидают бонусы свыше 400 евро.
Праздники важны, но вовлеченность снижается
В целом 82% работников считают, что празднование праздников на рабочем месте важно и необходимо. Однако анализ уровня вовлеченности показывает тенденцию к снижению желания сотрудников участвовать в мероприятиях, организуемых работодателем: в этом году так ответили почти 82%, тогда как семь лет назад — 89%. Это говорит о том, что, хотя праздники по-прежнему важны, работодателям все больше нужно думать о формате и содержании таких мероприятий.
Опрос о праздновании праздников на работе и годовых премиях проходил онлайн с 13 ноября по 4 декабря; всего было опрошено 3378 работников, из них 828 — в Латвии. Участники представляли разные отрасли, должности и компании различного размера.