"Мои шрамы объединяют меня со многими": Джоли поддержала женщин своим примером
Анджелина Джоли, оскароносная актриса, режиссер и гуманитарный деятель, вновь привлекла внимание к теме женского здоровья, впервые публично показав шрамы после двойной мастэктомии.
Это произошло в рамках интервью и фотосессии для французского издания журнала TIME, где 50-летняя Джоли открыто рассказала о своем пути профилактики рака и о том, почему считает важным говорить об этом вслух.
На обложке TIME France актриса снята в черном свитере с глубоким вырезом, одной рукой прикрывая грудь. В самом материале опубликованы и фотографии шрамов после операций.
По словам Джоли, это осознанный шаг, направленный на поддержку женщин и повышение осведомленности о здоровье груди. «Мои шрамы объединяют меня со многими женщинами, которых я люблю. Я всегда глубоко тронута, когда вижу, как другие женщины делятся своими историями. Я хотела быть с ними рядом и сделать это в контексте разговора о профилактике, здоровье и раке груди», — отметила актриса.
Личное решение, продиктованное генетикой
История борьбы Джоли за собственное здоровье началась задолго до недавней публикации. В 2013 году она потрясла мир, опубликовав колонку в The New York Times под названием «Мой медицинский выбор». В ней актриса рассказала, что является носителем мутации гена BRCA1, значительно повышающей риск развития онкологических заболеваний.
angelina jolie photographed by nathaniel goldberg for the 1st time france magazine issue.— magali 🐼 (@MagaliDMathias) December 16, 2025
available at newsstands on thursday 18th. pic.twitter.com/sWiRsvaFbM
По оценкам врачей, вероятность развития рака груди у Джоли составляла 87 процентов, а рака яичников — около 50 процентов. На фоне этой информации актриса приняла непростое, но взвешенное решение о профилактической двусторонней мастэктомии. Позднее, в 2015 году, она также удалила яичники и маточные трубы. «Это было нелегкое решение, но я ни разу о нем не пожалела. Мой риск заболеть раком груди снизился до уровня ниже 5 процентов. Я могу сказать своим детям, что им не нужно бояться потерять меня из-за этой болезни», — писала Джоли.
Семейная трагедия и страх повторить судьбу матери
Онкология для Анджелины Джоли — тема глубоко личная. Ее мать, Маршелин Бертран, скончалась в 2007 году в возрасте 56 лет после почти десяти лет борьбы с раком груди и яичников. Бабушка актрисы также умерла от онкологического заболевания, а тетя — от рака груди.
Джоли не раз рассказывала, что была рядом с матерью во время лечения, сопровождала ее на химиотерапии и тяжело пережила утрату. Именно после смерти матери врач сообщил актрисе, что ей необходимо узнать о возможных генетических рисках. Спустя годы тест подтвердил наличие мутации BRCA1. «Я очень боялась повторить судьбу мамы. Осознание риска было пугающим, но знание дало мне возможность действовать», — признавалась актриса.
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен в августе 2023 года
Поддержка женщин и разговор без табу
Решение показать послеоперационные шрамы в TIME France стало продолжением многолетней просветительской миссии Джоли. Она последовательно выступает за доступ к генетическому тестированию, раннюю диагностику и право женщин на информированный выбор. Актриса подчеркивает, что ее пример — не универсальный рецепт, а повод задуматься, провериться и не бояться обсуждать сложные темы. По ее мнению, открытый разговор о теле, болезнях и профилактике помогает спасать жизни.