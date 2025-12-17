"Мои шрамы объединяют меня со многими": Джоли поддержала женщин своим примером

По оценкам врачей, вероятность развития рака груди у Джоли составляла 87 процентов, а рака яичников — около 50 процентов. На фоне этой информации актриса приняла непростое, но взвешенное решение о профилактической двусторонней мастэктомии. Позднее, в 2015 году, она также удалила яичники и маточные трубы. «Это было нелегкое решение, но я ни разу о нем не пожалела. Мой риск заболеть раком груди снизился до уровня ниже 5 процентов. Я могу сказать своим детям, что им не нужно бояться потерять меня из-за этой болезни», — писала Джоли.