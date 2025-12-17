В дни роста антисемитизма Латвия показала редкое единство и публично обозначила свою позицию
В понедельник в Рижской синагоге зажгли вторую свечу Хануки. Помимо представителей еврейской общины, в мероприятии приняли участие председатель Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, политические и общественные деятели, представители религиозных общин, члены дипломатического корпуса.
Дайга Миериня, благодаря за теплое приглашение на праздник, выразила соболезнования еврейской общине в связи с недавним терактом в Сиднее.
"Зло существует, и наша общая задача - вместе противостоять терроризму, антисемитизму и ненависти. Латвия солидарна с еврейской общиной во всем мире", - добавила Миериня.
"Еврейская община - неотъемлемая часть латвийского общества, и для нас важно, чтобы в такое сложное геополитическое время еврейская община чувствовала себя в Латвии в безопасности", - отметила Эвика Силиня.
Также премьер-министр напомнила, что совсем недавно правительство Латвии вручило одну из высших государственных наград, награду Кабинета министров, Маргеру Вестерману, выдающемуся историку и основателю музея "Евреи в Латвии".
"Это не было случайностью - это было решение всех членов правительства, чтобы показать: историческая память и правда являются важными ценностями для Латвии, и мы все подтвердили это своим голосованием, присудив награду Вестерману. Мы вместе храним эту память, мы помним про Холокост и ясно говорим: никогда снова", - сказала Эвика Силиня.
Праздник был особенным еще и потому, что рижская синагога отмечает в этом году 120-летие. Как добавила премьер-министр, рижская синагога - не только важный символ еврейской общины, но и значимый символ Риги и всей Латвии.
Свечи зажгли Давид Каган, председатель Рижской еврейской религиозной общины, и президент Латвийской еврейской общины Аркадий Сухаренко. Однако не менее важным было и символическое совместной зажигание свечей, которое состоялось после официальной церемонии. В нем принимали участие все - депутаты Сейма и Юрмальской думы, представители дипломатического корпуса и разных религиозных конфессий - Латвийской евангелическо-лютеранской церкви, Римско-католической, Латвийского союза баптистов, Латвийской православной церкви.
"В дни, когда мир сталкивается с ненавистью и антисемитизмом, такое присутствие и солидарность для нас бесценны. Мы чувствуем поддержку со стороны всего латвийского общества и благодарны за это. Ханука - это праздник про чудо, которому всегда есть место в нашей жизни, и мы встречаем его сегодня в Рижской синагоге, единственной синагоге в городе, которая не была разрушена в Холокост - что само по себе чудо! Пусть ханукальные огни принесут в наши дома и в нашу страну свет, надежду и веру в то, что чудеса возможны!" - сказал президент Латвийской еврейской общины Аркадий Сухаренко.
Ханука - 8-дневный еврейский праздник "Огней" или "Освящения", который отмечается в память о чуде повторного освящения Второго Иерусалимского Храма во II веке до н.э. после победы над греко-сирийскими завоевателями, навязавшими язычество. Главный ритуал - ежедневное зажигание свечей в специальном подсвечнике ханукии, символизирующем чудо, когда масла для лампы хватило на восемь дней, а не на один.
Рижская синагога - памятник архитектуры государственного значения и единственная из рижских синагог, пережившей разрушения 4 июля 1941 года.