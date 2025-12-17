В дни роста антисемитизма Латвия показала редкое единство и публично обозначила свою позицию

"В дни, когда мир сталкивается с ненавистью и антисемитизмом, такое присутствие и солидарность для нас бесценны. Мы чувствуем поддержку со стороны всего латвийского общества и благодарны за это. Ханука - это праздник про чудо, которому всегда есть место в нашей жизни, и мы встречаем его сегодня в Рижской синагоге, единственной синагоге в городе, которая не была разрушена в Холокост - что само по себе чудо! Пусть ханукальные огни принесут в наши дома и в нашу страну свет, надежду и веру в то, что чудеса возможны!" - сказал президент Латвийской еврейской общины Аркадий Сухаренко.