Больше никакой зависимости: Евросоюз готов слезть с российской "газовой иглы" - названы сроки
Европарламент утвердил регламент о постепенном запрете импорта российского газа и нефти: с 2026 года прекратятся спотовые закупки СПГ, а трубопроводный газ должен быть полностью остановлен к осени 2027 года.
Спотовые закупки сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения будут запрещены, как только регламент вступит в силу в начале 2026 года. Импорт газа, транспортируемого по трубопроводам, должен быть постепенно прекращен к 30 сентября 2027 года. Регламент также предусматривает штрафы, которые страны-члены ЕС смогут налагать на нарушителей.
В ходе переговоров с Данией, председательствующей в Совете ЕС, Европарламент также потребовал запретить импорт российской нефти. Европейская комиссия пообещала подготовить необходимый для этого законодательный акт в начале 2026 года. Это означает, что запрет может вступить в силу не позднее конца 2027 года.
«Сегодня исторический день: ЕС сделал большой шаг к отказу от российского газа и нефти. Кремль больше не сможет шантажировать Европу поставками топлива. Приоритетами парламента при достижении соглашения были скорейший запрет трубопроводного газа, запрет долгосрочных контрактов на СПГ на год раньше, чем планировалось изначально, и закрытие юридических лазеек для предотвращения обхода правил. Теперь необходимо быстро приступить к выполнению этого решения и решить вопрос с поставками нефти. Европейская комиссия пообещала представить предложение по этому поводу в начале следующего года, и мы с нетерпением его ждем», — сказал докладчик Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Вилле Ниинистё (Финляндия).
«Европа больше никогда не будет зависеть от российского газа. Это большое достижение для ЕС и настоящий поворотный момент в европейской энергетической политике. Парламент смог во многом улучшить первоначальное предложение Еврокомиссии: по нашему требованию долгосрочные газовые контракты будут расторгнуты раньше, чем планировалось изначально, а для нарушителей предусмотрены единые штрафы. Кроме того, Комиссия пообещала в ближайшее время заняться вопросом российской нефти и нефтепродуктов», — отметила докладчик Комитета по международной торговле Инесе Вайдере (Латвия).
На пленарном заседании за регламент проголосовали 500 депутатов Европарламента, 120 — против, 32 воздержались. После того как регламент будет окончательно одобрен Советом ЕС, он будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза и вступит в силу. Регламент, запрещающий импорт газа, является ответом Европейского союза на действия России.