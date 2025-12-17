Больше никакой зависимости: Евросоюз готов слезть с российской "газовой иглы" - названы сроки

«Сегодня исторический день: ЕС сделал большой шаг к отказу от российского газа и нефти. Кремль больше не сможет шантажировать Европу поставками топлива. Приоритетами парламента при достижении соглашения были скорейший запрет трубопроводного газа, запрет долгосрочных контрактов на СПГ на год раньше, чем планировалось изначально, и закрытие юридических лазеек для предотвращения обхода правил. Теперь необходимо быстро приступить к выполнению этого решения и решить вопрос с поставками нефти. Европейская комиссия пообещала представить предложение по этому поводу в начале следующего года, и мы с нетерпением его ждем», — сказал докладчик Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Вилле Ниинистё (Финляндия).