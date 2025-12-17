Открытие выставки «Архитектура. Инженерия. Форма и фактура»

Уже стало традицией, что в середине декабря Агенскалнский рынок заполняется стендами с крупноформатными фотографиями, на которых можно увидеть истории лучших архитектурных и строительных объектов Латвии - от выдающихся деревянных скульптур до промышленных объектов. Через объектив фотографа запечатлены лучшие ракурсы и увековечены ценности, которые являются основой культуры - театр, дороги и мосты, новые жилые кварталы, офисы, клиники, общественные пространства, детские сады. На выставке можно увидеть, как дерево стало полноценным строительным материалом и конкурентом другим материалам, поскольку оно не только обеспечивает конструктивную прочность, но и обладает превосходными тактильными свойствами, и к тому же является натуральным.