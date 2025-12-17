Открытие выставки «Архитектура. Инженерия. Форма и фактура»
10 декабря 2025 года на Агенскалнском рынке была торжественно открыта выставка «Архитектура. Инженерия. Форма и фактура», посвященная самым выдающимся архитектурным объектам страны. Организаторы выставки - ассоциация Building Design and Construction council (BDCC), Гунита Янсоне и Агрита Лусе.
Уже стало традицией, что в середине декабря Агенскалнский рынок заполняется стендами с крупноформатными фотографиями, на которых можно увидеть истории лучших архитектурных и строительных объектов Латвии - от выдающихся деревянных скульптур до промышленных объектов. Через объектив фотографа запечатлены лучшие ракурсы и увековечены ценности, которые являются основой культуры - театр, дороги и мосты, новые жилые кварталы, офисы, клиники, общественные пространства, детские сады. На выставке можно увидеть, как дерево стало полноценным строительным материалом и конкурентом другим материалам, поскольку оно не только обеспечивает конструктивную прочность, но и обладает превосходными тактильными свойствами, и к тому же является натуральным.
На открытии выставки выступили Гунита Янсоне (основатель BDCC), депутат Сейма, председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям, Олег Буров, заместитель главы муниципалитета Огре Андрис Крауя, руководитель технического отдела муниципалитета Саласпилса Калвис Маргевичш, руководитель строительной компании SMA Робертс Куйва, руководитель строительной компании VIA Гинтс Грунтинш, член правления строительной компании MONUM Эвита Домелло, руководитель Латвийского центра Микрохирургии Айварс Тихоновс.
Спонсоры выставки: Aimasa, PRO DEV, Monum, Selva Būve, SMA, 3A, VIA, Projekts 3.
Объекты, представленные на выставке, и их участники:
Промышленный парк ALTOP в Даугавпилсе
ALTOP предлагает предприятиям современные, энергоэффективные здания класса А с арендуемой площадью более 11 107 кв.м.
Заказчик: Даугавпилсское городское самоуправление. Застройщик: «Monum». Строительный надзор: «BaltLine Globe».
Возможности дерева в TZMO
Первое, что ощущает каждый посетитель и сотрудник здания TZMO - это запах живого дерева и природы!
Офис с магазином, складом и центром логистики «TZMO Latvija», по адресу Рига, улица Рейнвалду 17. Заказчик: «TZMO Latvija». Проектировщик: «Projektu birojs Grietēns un Kagainis». Строитель: «PS 3A». Конструкции из продольно-клеёных (GLU) и поперечно-клеёных (CLT) деревянных элементов производства «Zaza Timber». Противоударное и противопожарное оборудование, а также крепления для деревянных конструкций: «Rothoblaas». Инновационные бетонные полы: «Strandeck». 2025 год.
Изменения на улице Страута в Валмиере
Забота специалистов самоуправления Валмиеры о развитии города и создании приятной и удобной среды для его жителей и гостей, нашла свое воплощение в проекте по реконструкции улицы Страута.
Заказчик: Валмиерское городское самоуправление, проектировщик: «Ceļu komforts» в сотрудничестве с «ALPS ainavu darbnīca». Строитель: «Limbažu ceļi». Строительный надзор: «RS Būvnieks». 2024-2025 год.
Площадь Независимости в Огре
Строительство площади Независимости у исторического Народного Дома Огре - еще одно значительное достижение для города и повышение его ценности.
Заказчик: Огрское краевое самоуправление. Проектировщик: «CMB», «PRB». Строитель: «NEWCOM Construction», «REVOHOUS». Строительный надзор: «Akorda».
1-е место в конкурсе «Устойчивость в архитектуре, строительстве, дизайне» в номинации «Благоустройство территории».
Реконструкция моста через Гаую в Рамниеках
В рамках реконструкции создана 7-метровая проезжая часть с двусторонним движением вместо прежнего одностороннего.
Заказчик: VSIA «Latvijas Valsts ceļi». Проектировщик: «Projekts 3». Строитель: «ACBR». Строительный надзор: «Būvju profesionālā uzraudzība».
2-е место в конкурсе «Приз года латвийского строительства 2024» в номинации «Реконструкция инженерных сооружений».
Мост через Гаую в Мелнбаржи
Новый мост, шириной 8,3 м, обеспечивает удобное и безопасное движение как для жителей, так и для всех участников движения, и в том числе - для перемещения сельскохозяйственной техники.
Заказчик: VSIA «Latvijas Valsts ceļi». Проект: «Projekts 3». Строитель: «SMA» и «Baltijas Būve». Строительный надзор: «Ceļuprojekts», «Firma L4».
Детский сад в Саласпилсе
Сделанный из дерева, детский сад в Саласпилсе № 7 представляет собой выдающееся двухэтажное деревянное общественное здание, направленное на благоприятный и поддерживающий здоровье детей и воспитателей микроклимат.
1-е место в конкурсе «Приз года латвийского строительства 2024» в номинации «Деревянное здание».
Заказчик: Самоуправление Саласпилсского края. Проект: «MADE arhitekti». Строитель: «Merks», «Pillar contractor». Строительный надзор: «Prokrial». 2024 год.
Латгальские атланты - хранители очага и неба
Частная инициатива архитектора Инта Пуята - ворота с масштабными деревянными скульптурами древнегреческих атлантов - уже стала популярной достопримечательностью в Латвии, куда съезжаются люди со всей страны.
Резекненский район, Вецборисова, Камули. Заказчик и частный инвестор: архитектор Интс Пуятс, «5.iela». Деревянная резьба: Юрис Упениэкс.
Развлекательный центр ExPorto в Риге
Здание, длиной почти 150 м, с двумя надземными этажами расположено между оживленной городской магистралью и акваторией Андрейоста.
Объект: яхт-клуб и многофункциональный развлекательный комплекс «ExPorto» на улице Экспорта в Риге. Девелопер: «ExPorto», Рихардс Рубенис, Артурс Недельскис. Архитектура, дизайн интерьера вестибюля, управление строительным проектом и авторский надзор: «ARHIS Arhitekti». Строитель: «PRO DEV». 2025 год.
Клиентский центр Латвийских государственных лесов в Валмиермуйже
Клиентский центр «LVM» в Западной Видземе является третьим реализованным подобным проектом запоминающийся архитектуры у данного госучреждения, два других расположены в Дундаге и Елгаве.
Заказчик: «Латвийские государственные леса». Проект: «5.iela», Интс Пуятс, Ия Рудзите. Строитель: «Selva Būve». Строительный надзор: «Marčuks».
Премия «Grand Prix» в конкурсе «Приз года латвийского строительства 2024».
Оазис «Mārpagalmi» в Агенскалнсе
В одном из самых востребованных микрорайонов Риги, Агенскалнсе, на месте ранее запущенной территории недалеко от популярного места отдыха и прогулок пруда Мары, построен многоквартирный жилой комплекс «Mārpagalmi».
Объект: Земаишу улица 15, Рига. Девелопер, строитель: «YIT Latvija». Проект: «Архитектурное бюро Arteks».
3-е место в конкурсе «Устойчивость в архитектуре, строительстве, дизайне 2025» в номинации «Благоустройство территории». 1-е место в конкурсе «Приз года латвийского строительства 2024» в номинации «Новое жилое здание».
Инвестиции Резекне в развитие будущего
В Резекне, на улице Бривибас 23, на берегу озера Ковшу, с 2021 по 2024 был реализован масштабный проект - строительство рекреационного центра и прилегающей инфраструктуры.
Заказчик: Резекненское самоуправление. Архитектура и управление проектом: SIA «ARX arhitekti». Строительство: SIA «ARČERS». Строительный надзор: SIA «MARČUKS».
Признание в конкурсе «Приз года латвийского строительства 2024» в номинации «Новое общественное здание».
SATEKLES BIZNESA CENTRS
SATEKLES BIZNESA CENTRS был сдан в эксплуатацию в 2025 и является следующим шагом в развитии центрального делового центра Риги, способствуя созданию устойчивой и конкурентоспособной бизнес-среды.
Заказчик: «Linstow Baltic». Проектировщик: «SN&L» («Sarma & Norde Arhitekti» и «Lauder Architects»). Строитель: «Bukoteks». Строительный надзор и BIM-координатор: «Forma 2». Проведение сертификации BREEAM: «SEES Group». Юридические консультации: «Sorainen ZAB».
Трансформация Валмиерского театра
После реконструкции, в рамках которой была повышена энергоэффективность, модернизировано несколько технических систем и конструкций, театр готов снова продолжить свою творческую деятельность.
Заказчик: VAS «VNĪ». Проектировщик: «Sestais Stils». Строитель: «AIMASA». Строительный надзор: «VNĪ».
1-е место в номинации «Реконструкция» в конкурсе «Приз года латвийского строительства 2024».
Латвийский центр Микрохирургии
По адресу Бривибас гатве 332 в результате реконструкции разместился Латвийский центр Микрохирургии - медицинское учреждение национального значения, где проводятся уникальные микрохирургические и реконструктивные хирургические операции.
Заказчик «Латвийский центр пластической, реконструктивной и микрохирургии». Проект «Ozola&Bula». Строитель «Monum». Строительный надзор «BLV Advisory Group.
Riga Makerspace
Современная мастерская по прототипированию, которая стала важным центром для творческих индустрий, предпринимательства и образования Латвии, открыла свои двери в конце лета 2025 года после реконструкции.
«Riga Makerspace», Рига, улица А. Бриана, 13. Заказчик «VNĪ», проект «Arhitektu birojs Krasts». Строитель PS «P un S Būvniecība» («PRO DEV» и «Spyke»).
Променад на улице Остас в Вентспилсе
Весной 2024 года в Вентспилсе завершился процесс реконструкции улицы Остас, который проходил в несколько этапов. Променад стал олицетворением человеко-ориентированного пространства и архитектурной эстетики. Это заключительный этап проекта по восстановлению и реконструкции подъездных путей, реализованный Вентспилсским свободным портом.
Заказчик - Вентспилсский свободный порт. Генеральный подрядчик - «VIA». Основные субподрядчики «Grobiņas SPMK», «Elektriķis». Автор проекта «BM-projekts». Строительный надзор «Jurēvičs un partneri».
3-е место в конкурсе «Приз года латвийского строительства 2024» в номинации «Реконструкция инженерных сооружений».
Самый современный автосалон
В Риге, на улице Карля Улмана, открыл свои двери новый автосалон «Autobrava Motors» - функционально продуманный комплекс с современным дизайном, который устанавливает новые стандарты качества в автомобильной розничной торговле.
Заказчик «Autobrava Motors». Автор проекта «M.A. Design». Строитель «Aimasa». Строительный надзор «Forma 2».