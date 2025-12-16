airBaltic готовят к росту флота в 2026-м: правительство одобрило резкое увеличение затрат на сотрудников

В указе отмечается, что увеличение численности персонала airBaltic напрямую связано с расширением флота и масштабов деятельности. Каждый новый самолет требует дополнительных членов экипажа - примерно десяти пилотов и 20 сотрудников салона каждого самолета, подготовка которых занимает до 18 месяцев. Поэтому доля прироста затрат, предусмотренная на 2025 год, неизбежна и значительно превышает 2,6%, так как связана с уже начатыми подготовительными процессами и обучением. Кроме того, airBaltic работает на свободном рынке и конкурирует с другими региональными перевозчиками, которые активно привлекают работников из Латвии. В случае сохранения ограничения на рост расходов на персонал авиакомпания потеряла бы конкурентоспособность на рынке труда, что напрямую отразилось бы на регулярности рейсов и качестве предоставляемых услуг, отмечают в министерстве.