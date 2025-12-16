airBaltic готовят к росту флота в 2026-м: правительство одобрило резкое увеличение затрат на сотрудников
Правительство разрешило airBaltic увеличить расходы на персонал на 18%, чтобы подготовиться к расширению флота и сохранить конкурентоспособность на рынке труда.
Правительство во вторник разрешило увеличить в этом году общие расходы на персонал латвийской национальной авиакомпании airBaltic на 18% по сравнению с 2024 годом. В Министерстве сообщения пояснили, что общее увеличение расходов на персонал напрямую связано с расширением деятельности airBaltic и подготовкой к запланированному на 2026 год увеличению флота, а также с необходимостью обеспечить конкурентоспособный уровень оплаты труда сертифицированных авиационных специалистов.
Согласно закону, расходы на персонал могут быть увеличены не более чем на 2,6% по сравнению с предыдущим отчетным годом, за исключением случаев, когда принято отдельное решение Кабинета министров по этому вопросу. По мнению министерства, соблюдение такого ограничения фактически остановило бы рост airBaltic и парализовало бы основную деятельность в нынешнем масштабе.
В указе отмечается, что увеличение численности персонала airBaltic напрямую связано с расширением флота и масштабов деятельности. Каждый новый самолет требует дополнительных членов экипажа - примерно десяти пилотов и 20 сотрудников салона каждого самолета, подготовка которых занимает до 18 месяцев. Поэтому доля прироста затрат, предусмотренная на 2025 год, неизбежна и значительно превышает 2,6%, так как связана с уже начатыми подготовительными процессами и обучением. Кроме того, airBaltic работает на свободном рынке и конкурирует с другими региональными перевозчиками, которые активно привлекают работников из Латвии. В случае сохранения ограничения на рост расходов на персонал авиакомпания потеряла бы конкурентоспособность на рынке труда, что напрямую отразилось бы на регулярности рейсов и качестве предоставляемых услуг, отмечают в министерстве.
Опираясь на данные международного исследования зарплат RemuNet и локального исследования Figure Baltic Advisory 2025, Минсообщения отмечает, что в некоторых критически важных категориях сотрудников airBaltic уровень зарплат ниже медианы как на европейском региональном авиационном рынке, так и на рынках Латвии и стран Балтии. Согласно исследованию RemuNet, даже после запланированных на 2025 год корректировок зарплата пилотов и стюардов airBaltic останется ниже международной медианы. При этом на местном рынке в 2026 году ожидается рост заработной платы на 6-7%, что значительно превышает установленный законом лимит в 2,6%.
Отмена или изменение установленного законом ограничения в отношении airBaltic не окажет прямого влияния на расходы госбюджета в 2025 году, отметили в министерстве.
На сегодняшнем заседании правительства министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) выразил возмущение отношением airBaltic к государству как крупнейшему акционеру авиакомпании, поскольку авиакомпания обратилась в Минсообщения с вопросом об увеличении зарплат только после того, как повышение уже было произведено. Валайнис призвал министерство более строго контролировать подобные вопросы.
При этом министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") отметил, что Минсообщения должно было учитывать мнение и других акционеров авиакомпании.