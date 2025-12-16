В школах Балвского края сокращается количество бесплатных обедов - денег для всех уже не хватает

Расходы на питание в размере 100% и в дальнейшем будут покрываться для учащихся 1–4 классов программ основного образования. Также бесплатные обеды самоуправление обеспечит учащимся 5–12 классов программ основного и среднего общего образования и учащимся 1–4 курсов четырехлетних программ среднего профессионального образования, если семья школьника соответствует статусу малоимущего или нуждающегося домохозяйства, если семья является многодетной, либо если школьник является ребенком с инвалидностью или совершеннолетним лицом до 24 лет с инвалидностью первой или второй группы. Бесплатные обеды получат также сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении которых решение о внесемейной опеке принял сиротский суд.