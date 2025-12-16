В школах Балвского края сокращается количество бесплатных обедов - денег для всех уже не хватает
С 1 января 2026 года Балвское самоуправление изменит систему школьного питания: бесплатные обеды сохранятся лишь для отдельных групп учащихся, а для родителей остальных введут частичное софинансирование.
С 1 января 2026 года в Балвском крае самоуправление будет обеспечивать бесплатные обеды только для отдельных групп учащихся, предусматривают новые обязательные правила «О софинансировании платы за питание обучающихся и льготах в образовательных учреждениях Балвского краевого самоуправления».
Самоуправление отмечает, что в последние годы обеспечивало очень широкий объем поддержки, предоставляя бесплатные обеды фактически всем обучающимся. Однако с учетом роста расходов на выполнение автономных функций самоуправления возникла необходимость критически оценить, возможно ли сохранить такой уровень поддержки в долгосрочной перспективе без угрозы финансовой стабильности.
До настоящего времени в течение учебного года средства за обеды практически не взимались с родителей учащихся, и при сохранении такого подхода в долгосрочной перспективе самоуправление не смогло бы поддерживать и другие добровольные инициативы, указывают в думе. Поэтому в дальнейшем поддержка будет целевой — для тех семей, которым она необходима в наибольшей степени, одновременно защищая финансовую устойчивость самоуправления.
Председатель Балвской краевой думы Янис Труповниекс подчеркивает, что новые правила вытекают как из плана оптимизации бюджетных расходов самоуправления, принятого предыдущим созывом, так и из требований Министерства финансов пересмотреть добровольные инициативы. «Все мы хотим быть хорошими, однако участие со стороны родителей тоже должно быть. В первую очередь четырем группам жителей самоуправление продолжит полностью покрывать расходы на питание — это касается примерно 40% семей, чьи дети будут получать бесплатные обеды», — сообщил Труповниекс.
Расходы на питание в размере 100% и в дальнейшем будут покрываться для учащихся 1–4 классов программ основного образования. Также бесплатные обеды самоуправление обеспечит учащимся 5–12 классов программ основного и среднего общего образования и учащимся 1–4 курсов четырехлетних программ среднего профессионального образования, если семья школьника соответствует статусу малоимущего или нуждающегося домохозяйства, если семья является многодетной, либо если школьник является ребенком с инвалидностью или совершеннолетним лицом до 24 лет с инвалидностью первой или второй группы. Бесплатные обеды получат также сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении которых решение о внесемейной опеке принял сиротский суд.
В свою очередь для родителей детей, осваивающих обязательную программу дошкольного образования, вводится софинансирование — один евро в день. Для учащихся 5–12 классов программ основного и среднего образования софинансирование обедов составит 1,5 евро в день, таким же оно будет и для учащихся 1–4 курсов четырехлетних программ профессионального образования.
Самоуправление подчеркивает, что эти платежи существенно ниже фактической себестоимости питания, поскольку самоуправление продолжит покрывать часть расходов. Планируется, что за счет софинансирования родителей в течение учебного года может быть получено около 137 000 евро.