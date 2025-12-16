Эксперты предупреждают: действия большинства латвийцев на праздники могут обернуться неприятностями в январе
Свежие данные показывают: большинство жителей Латвии оплачивают декабрьские расходы из текущей зарплаты, не имея отдельного резерва. Такая модель потребления кажется удобной сегодня, но именно она, по оценке специалистов, чаще всего приводит к ощутимым проблемам уже в первые недели нового года.
Подарки, праздничный стол, поездки и украшения — декабрь традиционно становится самым затратным месяцем года. Однако, как показывает свежий опрос Luminor, большинство жителей Латвии встречают праздники без финансовой подушки: 72 % планируют оплачивать все расходы из текущей зарплаты, а не из накоплений. Эксперты предупреждают: без планирования такой подход легко аукнется уже в январе.
По мере приближения Рождества и Нового года в кошельках латвийцев начинается заметное движение. Но привычка заранее откладывать деньги на праздники пока так и не стала нормой. Согласно опросу, лишь 16 % жителей заранее сформировали накопления, предназначенные именно для праздничных расходов.
Интересно, что чаще других к такому подходу прибегают молодежь и сениоры — в обеих возрастных группах по 18 % откладывают деньги заранее. Еще одна категория — люди с доходом до 350 евро в месяц: здесь доля тех, кто формирует праздничные накопления, достигает 22 %. Эксперты считают, что это может говорить о более осторожном и продуманном отношении к бюджету при ограниченных ресурсах.
При этом только 8 % опрошенных готовы покрывать праздничные траты за счет сбережений на непредвиденные ситуации — того самого финансового «страхового буфера», который в идеале лучше не трогать без веской причины.
Праздники без стресса — если считать заранее
Финансовый эксперт Luminor Екатерина Зинича отмечает, что праздничный период нередко сопровождается не радостью, а стрессом — особенно если расходы выходят из-под контроля.
По ее словам, разумное планирование начинается с честной оценки своих возможностей: важно заранее определить сумму, которую можно позволить себе потратить, и распределить ее по основным статьям — подарки, еда, развлечения, одежда, декор. Такой подход помогает избежать импульсивных покупок и неприятных сюрпризов после праздников.
Эксперт также советует даже при ограниченном бюджете формировать небольшие целевые накопления именно на праздники. Даже скромная сумма, отложенная заранее, снижает нагрузку в декабре и делает подготовку спокойнее. Среди практичных решений — договоренности в семье об обмене подарками по жребию, выбор подарков ручной работы и заранее составленные списки покупок.
В долг — редко, но под конец года чаще
Хорошая новость в том, что брать кредиты ради праздников планируют немногие. Лишь 3 % опрошенных рассматривают потребительский кредит или кредитную карту с лимитом как источник праздничных расходов.
Однако, как отмечает Екатерина Зинича, статистика банков показывает другую тенденцию: к концу года заметно растет использование кредитных лимитов по картам. Деньги чаще всего уходят на продукты для праздничного стола и крупные покупки, которые люди откладывали в течение года. Свою роль играют и сезонные распродажи, подталкивающие к дополнительным тратам.
Именно поэтому эксперты советуют относиться к декабрьским скидкам трезво: радость от выгодной покупки может быстро смениться необходимостью «затягивать пояс» уже в январе.