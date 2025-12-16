ФОТО: шишки как валюта, 144 елки и пряничный автобус - Вильнюс грандиозно провел "Рождество перед Рождеством"

Мероприятие "Рождество перед Рождеством" в Вильнюсе (2025)
Всего за 12 дней до Рождества в Вильнюсе большие и маленькие собрались вместе, чтобы хоть ненадолго оказаться в сказке, о которой мечтали в детстве. В рамках мероприятия «Рождество перед Рождеством» шишки на один день стали официальной валютой, одновременно зажглись 144 елочки, работала специальная почта эльфов, а по городу курсировал пряничный автобус.
Новой «валютой» стала красная сосновая шишка, специально подготовленная для события «Рождество перед Рождеством». Этими «деньгами», действительными только 13 декабря, можно было расплатиться за угощения или развлечения более чем в 40 вильнюсских кафе, ресторанах и на площадках мероприятий. В числе предложений были горячий шоколад, чай, сладости и подарки от участников события.
«В этом году мы посмотрели на праздники иначе — рождественская валюта Вильнюса напоминает времена, когда можно радоваться простым вещам. Новая валюта не только будет в обращении сегодня, но и продолжит поддерживать хорошее настроение и напоминать нам, что самое важное в жизни измеряется не цифрами, а теплом и совместным временем», — сказал председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас приехал на открытие на пряничном автобусе. Вместе с организаторами и партнерами он представил праздничную программу и стал первым, кто обменял рождественскую валюту Вильнюса на свои воспоминания о Рождестве. «Всего несколько минут в рождественском банке Вильнюса — и появляется ощущение, что вернулся в детство: все было просто и душевно. Рад видеть, что это чувство сегодня живет в нашем городе», — отметил мэр Вильнюса.
Богатая праздничная программа по всему городу
В рамках «Рождества перед Рождеством» участники могли отправиться на экскурсии по столице, прокатиться на рождественском паровозике, посетить карусели и бесплатные уроки катания на коньках.
На площади К. Сирвидаса одновременно зажглись 144 рождественские елочки — символ международного сообщества, живущего в Вильнюсе. В течение дня на площади звучали рассказы о рождественских традициях разных стран.
Большое внимание привлекло и рождественское почтовое отделение Вильнюса: сотни людей ждали возможности отправить поздравления близким за границу, а за «путешествие» открыток отвечали городские эльфы. Специальные почтовые ящики в городе останутся доступными до тех пор, пока не будут отправлены все открытки из Европейской рождественской столицы.
Праздничное настроение создавал и один из самых заметных символов города — «танцующая» телебашня: утром и вечером она привлекала внимание специальной светомузыкальной программой на основе рождественских хитов. «Этот день показал, насколько сильна вильнюсская община: когда весь город одновременно живет ожиданием праздника, даже простые активности приобретают необычный шарм. Приятно видеть, как жители и гости Вильнюса включились во все — от рождественской валюты до мастер-классов и вечернего хора, где каждый голос стал частью общего чуда. Такие моменты формируют лицо города, которое миру тоже хочется открывать», — сказала руководитель агентства по развитию туризма и бизнеса Вильнюса Go Vilnius Довиле Александравичене.
Барселона — Европейская рождественская столица 2026 года
В 18:00 Ратушная площадь превратилась в крупнейшую сцену столицы: на льду собрались более 200 хористов и музыкантов, которые вместе исполнили песню Have Yourself a Merry Little Christmas.
Кульминацией стало объявление Барселоны Европейской рождественской столицей 2026 года. Жюри объяснило выбор богатыми традициями, историей и искусством Каталонии, а также ее намерением использовать устойчивые рождественские декорации и поддерживать местные праздники, такие как Tió de Nadal и Els Pastorets.
Праздничная программа в Вильнюсе продлится до февраля
Вильнюс продолжает встречать Рождество с насыщенной программой и приглашает гостей на праздничные площадки, сохраняя в городской среде атмосферу магии и «детского» ощущения праздника.
Рождественская программа в Вильнюсе будет продолжаться до февраля 2026 года: ярмарки, каток, карусели и центральная рождественская елка будут радовать жителей и гостей города и в начале 2026-го.