ФОТО: шишки как валюта, 144 елки и пряничный автобус - Вильнюс грандиозно провел "Рождество перед Рождеством"

Праздничное настроение создавал и один из самых заметных символов города — «танцующая» телебашня: утром и вечером она привлекала внимание специальной светомузыкальной программой на основе рождественских хитов. «Этот день показал, насколько сильна вильнюсская община: когда весь город одновременно живет ожиданием праздника, даже простые активности приобретают необычный шарм. Приятно видеть, как жители и гости Вильнюса включились во все — от рождественской валюты до мастер-классов и вечернего хора, где каждый голос стал частью общего чуда. Такие моменты формируют лицо города, которое миру тоже хочется открывать», — сказала руководитель агентства по развитию туризма и бизнеса Вильнюса Go Vilnius Довиле Александравичене.