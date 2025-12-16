Европейские лидеры сделали совместное заявление по мирному плану Трампа и Украине

Планируется также создать механизм мониторинга и контроля за прекращением огня под руководством США с международным участием для раннего предупреждения о любом будущем нападении, а также для выявления нарушений и реагирования на них. Это будет дополнено механизмом предотвращения конфликтов для разработки мер по снижению взаимной напряженности, что принесет пользу всем сторонам.