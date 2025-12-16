Болота как оружие: Литва и Польша восстанавливают торфяники в качестве способа остановить российские танки
В Восточной Европе болота рассматривают как естественный барьер против тяжелой военной техники: Литва, Польша и Финляндия запускают проекты по восстановлению торфяников, объединяя цели обороны и климатической политики.
В дополнение к значительному увеличению оборонных расходов и строительству соответствующей инфраструктуры в качестве серьезного помощника упоминается и местная природа.
Речь идет о болотах, которые способны создать серьезные проблемы тяжелой военной технике потенциальных оккупантов. Поэтому наши южные соседи в Литве обратились к этой идее, планируя восстановить когда-то осушенные болота вдоль своей границы с Россией и ее союзником Беларусью. Разумеется, российские пропагандисты охотно смеются над этой инициативой, мол, наши танки ничто не остановит, однако сама Россия столкнулась с серьезными трудностями в начале вторжения, пытаясь с севера через болотистую местность «взять Киев за три дня». В ситуации, когда тяжелая военная техника не может пересекать болота, она вынуждена двигаться по более уязвимым для обороны территориям — так было в конце февраля 2022 года, когда украинцы к северу от Киева взорвали дамбу реки Ирпень, превратив обширную территорию в топь и поражая застрявшие танки оккупантов ракетами Javelin.
Водно-болотные угодья занимают почти десятую часть территории Литвы, хотя часть их утрачена безвозвратно. В 2026 году на пилотные проекты по восстановлению торфяников будет выделено около 10 миллионов евро при координации с Министерством обороны, сообщает Литовская национальная телерадиокомпания LRT. Начиная со следующего года планируется восстановить около 40 000 гектаров торфяников.
В том, что болота могут служить опасной ловушкой для тяжелой военной техники, в Литве уже убедились в марте этого года, когда во время военных учений на полигоне Пабраде затонула 63-тонная бронированная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военнослужащими. Бронированную машину с погибшими удалось поднять лишь в ходе сложной шестидневной операции с участием специалистов из США, Литвы и Польши.
Издание Defence 24 отмечает, что большая часть торфяников Европейского союза расположена именно вдоль границы НАТО с Россией и Беларусью, простираясь от арктических территорий Финляндии до так называемого Сувалкского коридора — узкой полосы на юго-западе Литвы и северо-востоке Польши, отделяющей союзную России Беларусь от российского эксклава Калининградской области. Финляндия уже начала пилотную программу восстановления приграничных болот, в то время как Польша планирует восстановить и расширить торфяники и леса как физический защитный барьер в рамках своей оборонной программы East Shield стоимостью более 10 миллиардов злотых (2,37 миллиарда евро).
В свою очередь Politico подчеркивает, что восстановление болот и водно-болотных угодий вдоль восточного фланга НАТО было бы сравнительно дешевым и простым и объединило бы «два европейских приоритета, которые все чаще конкурируют за внимание и финансирование: оборону и климат». Болота хранят огромные объемы CO₂, которые в результате осушения попадают в атмосферу, способствуя глобальному потеплению. Эта проблема в Европе особенно актуальна — более половины болот уничтожены или преобразованы в сельскохозяйственные земли. Учитывая воздействие на окружающую среду, ЕС поставил цель к 2030 году восстановить 30% деградированных торфяников, а к 2050 году — 50%.
До сих пор главной проблемой было обеспечение финансирования. «В то время как Европа сосредотачивается на безопасности и ресурсы направляются на оборону, ученые надеются, что признание военного значения болот ускорит их ренатурализацию и обеспечит беспрецедентные финансовые ресурсы», — пишет Defence 24. Это признал и депутат парламента Финляндии Паули Алто-Сетяля в интервью газете The Telegraph: «Не так много вещей, по которым экологические активисты и представители оборонных структур сходятся во мнении, но здесь мы находим отличный общий знаменатель».
Впрочем, этот процесс далеко не прост. Наибольшей угрозой для торфяников является сельское хозяйство — «неудобная реальность для правительств ЕС, которые отчаянно стараются не спровоцировать гнев фермеров», отмечает Politico. И в Финляндии, и в Польше любые первоначальные проекты восстановления, реализуемые в оборонных целях, вероятнее всего будут сосредоточены на землях, принадлежащих государству, пока избегая этого конфликта. Однако ученые подчеркивают, что если государства всерьез думают о масштабном восстановлении болот, им придется говорить с фермерами.
«Без вовлечения сельскохозяйственных земель это не сработает», — считает польский эколог Виктор Котовский, который работает советником по вопросам охраны природы в правительстве Польши. 85 процентов торфяников Польши деградированы главным образом потому, что после осушения их использовали для выращивания сельскохозяйственных культур. «Нам срочно необходима программа для фермеров, чтобы компенсировать повторное затопление этих осушенных торфяников, причем не только компенсировать, но и позволить на этом зарабатывать», — добавил он.
На восстановленных торфяниках можно выращивать растения, пригодные для сбора урожая, например камыш, который используют в строительстве или производстве упаковки. Однако пока рынок таких культур в Европе слишком мал, чтобы побудить фермеров менять свою хозяйственную практику.
Кроме того, не во всех странах НАТО болота рассматриваются как средство обороны. Politico указывает, что в Германии, где более 90 процентов торфяников осушены, реакция армии сдержанная. Представитель Службы инфраструктуры и окружающей среды Бундесвера заявил, что «повторное затопление водно-болотных угодий может быть как выгодным, так и вредным для самих операций [НАТО]». В случае нападения России войскам НАТО пришлось бы продвигаться через Германию, а болота ограничивают передвижение военной техники. Тем не менее, как подчеркнул представитель, «идея увеличения ценности территории как препятствия путем ее затопления и заболачивания используется в военных действиях уже очень давно и остается жизнеспособной и в наше время».