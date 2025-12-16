Болота как оружие: Литва и Польша восстанавливают торфяники в качестве способа остановить российские танки

Речь идет о болотах, которые способны создать серьезные проблемы тяжелой военной технике потенциальных оккупантов. Поэтому наши южные соседи в Литве обратились к этой идее, планируя восстановить когда-то осушенные болота вдоль своей границы с Россией и ее союзником Беларусью. Разумеется, российские пропагандисты охотно смеются над этой инициативой, мол, наши танки ничто не остановит, однако сама Россия столкнулась с серьезными трудностями в начале вторжения, пытаясь с севера через болотистую местность «взять Киев за три дня». В ситуации, когда тяжелая военная техника не может пересекать болота, она вынуждена двигаться по более уязвимым для обороны территориям — так было в конце февраля 2022 года, когда украинцы к северу от Киева взорвали дамбу реки Ирпень, превратив обширную территорию в топь и поражая застрявшие танки оккупантов ракетами Javelin.