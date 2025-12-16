Президент Латвии в Париже призвал увеличить бюджет ЕС и усилить поддержку Украины

Президент Латвии считает, что экономически устойчивый, цифровой и конкурентоспособный ЕС должен быть приоритетом, так как целью является полноценное функционирование единого рынка ЕС и справедливые условия конкуренции - как внутри, так и на глобальном уровне. "Мы также заинтересованы в том, чтобы такие крупные экономики ЕС, как Франция, были устойчивыми и конкурентоспособными на мировом рынке. Важно сотрудничество между предприятиями внутри ЕС, в том числе с использованием технологий из небольших стран, включая Латвию", - сказал Ринкевич. По его словам, этого можно добиться, снизив регулятивную и административную нагрузку на предприятия, в частности на малые и средние предприятия и стартапы. "ЕС должен стать технологической экономикой нового поколения с акцентом на исследования, инновации, дигитализацию и технологии будущего", - сказал Ринкевич.