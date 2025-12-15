Пилоты и бортпроводники не берутся "из воздуха": airBaltic настаивает на росте расходов на команду

В аннотации к проекту распоряжения отмечается, что рост числа сотрудников airBaltic связан с расширением флота и увеличением объемов деятельности. Для каждого нового самолета требуются новые экипажи - около десяти пилотов и 20 бортпроводников, подготовка которых занимает до 18 месяцев. Кроме того, airBaltic работает на свободном рынке, конкурируя с другими региональными перевозчиками, активно привлекающими сотрудников из Латвии. При сохранении ограничений на рост расходов на персонал airBaltic потеряет конкурентоспособность на рынке труда, что напрямую повлияет на регулярность рейсов и качество услуг.