Пилоты и бортпроводники не берутся "из воздуха": airBaltic настаивает на росте расходов на команду
Для airBaltic готовят исключение из общего правила: Минсообщения предлагает разрешить авиакомпании увеличить расходы на персонал сразу на 18% по сравнению с 2024 годом, хотя закон обычно ограничивает такой рост 2,6% без отдельного решения правительства.
Как пояснили в министерстве, увеличение затрат на персонал на 18% связано с расширением деятельности airBaltic, подготовкой к запланированному в 2026 году увеличению флота и необходимостью обеспечить конкурентоспособную оплату труда сертифицированным авиационным специалистам.
Согласно закону, расходы на персонал по сравнению с предыдущим годом могут быть увеличены не более чем на 2,6%, если только Кабинет министров не принял отдельное решение. По мнению министерства, соблюдение такого ограничения фактически остановит развитие airBaltic.
В аннотации к проекту распоряжения отмечается, что рост числа сотрудников airBaltic связан с расширением флота и увеличением объемов деятельности. Для каждого нового самолета требуются новые экипажи - около десяти пилотов и 20 бортпроводников, подготовка которых занимает до 18 месяцев. Кроме того, airBaltic работает на свободном рынке, конкурируя с другими региональными перевозчиками, активно привлекающими сотрудников из Латвии. При сохранении ограничений на рост расходов на персонал airBaltic потеряет конкурентоспособность на рынке труда, что напрямую повлияет на регулярность рейсов и качество услуг.
Как отмечает Минсообщения, отмена или изменение установленного законом ограничения для airBaltic не окажет прямого влияния на расходы госбюджета в 2025 году.