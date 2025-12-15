В Риге тысячи пенсионеров могут лишиться части важных льгот
В Риге задумались об изменения льгот на использование общественного транспорта: депутат Ансис Пуполс (Нацобъединение) предлагает лишить пенсионеров — граждан России и Беларуси — права на бесплатный проезд.
Депутат Рижской думы от Национального объединения Ансис Пуполс заявил о намерении в январе внести предложение, согласно которому пенсионеры — граждане России и Беларуси — могут лишиться права на бесплатный проезд в общественном транспорте Риги. По словам Пуполса, в дальнейшем льготы планируется сохранить только для пенсионеров с гражданством стран Европейского союза и Европейской экономической зоны. «Гражданам России и Беларуси пенсионного возраста больше не следует бесплатно ездить в рижском общественном транспорте», — написал депутат в социальных сетях.
Он отметил, что муниципальные служащие по его запросу уже прорабатывают детали инициативы и подсчитывают возможную экономию для бюджета. По предварительным оценкам, изменения могут затронуть около 6000 человек.
О своей инициативе Пуполс сообщил коллегам по комитету Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта. На том же заседании комитет поддержал продление льгот для украинских беженцев, а также освобождение от оплаты проезда участников латвийского движения сопротивления советской власти. Объясняя такую позицию, депутат напомнил о людях, которые «рисковали собственной жизнью, выступая против советской власти», подчеркнув, что освобождение их от платы за проезд — «наименьшее, что мы можем для них сделать».
Однако предложение лишить другую часть пенсионеров льгот вызвало заметный резонанс в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают инициативу, ставя под сомнение ее справедливость. «Неужели пенсионер России, который всю жизнь прожил в Латвии и платил налоги, этого не заслужил?» — задается вопросом один из комментаторов. Другой пользователь пишет: «Я правильно понимаю? Человек, который всю жизнь работал и вынужденно платил налоги, не получит пенсионные льготы из-за неправильного паспорта, а пенсионер, приехавший из Германии, сможет пользоваться льготами?» Звучат и более эмоциональные оценки: «Можно подумать, что именно эти пенсионеры виноваты во всех бедах мира».
Другие обращают внимание на неравенство между жителями разных регионов: «Получается, что все это время даже предыдущая дума предоставляла льготы гражданам страны-агрессора, а гражданке Латвии, пенсионерке из другого самоуправления, которая, например, неделю ездит на процедуры в рижскую больницу, льгот не было?»
Часть комментариев носит резко критический характер: «А что, когда они здесь работали, можно было не платить налоги? Что вам сделали пенсионеры? Всю жизнь работали, а теперь вы об них ноги вытираете». В то же время звучат и противоположные мнения: «Россия уже четыре года убивает тысячи людей в Европе, а мы до сих пор бесплатно возим ее пенсионеров, которые стоят горой за эти убийства?»