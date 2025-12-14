В разгар пандемии гриппа в Латвии образовалась нехватка вакцин для групп риска
В Латвии уже несколько лет наблюдается нехватка вакцин против гриппа, что особенно затрагивает группы риска — пожилых людей и детей с хроническими заболеваниями.
Нехватка вакцин против гриппа в Латвии наблюдается уже несколько лет, при этом число пациентов из групп риска, особенно пожилых людей, растет, сообщила агентству LETA через представительницу Детской клинической университетской больницы (BKUS) Илзе Олштейну руководитель Государственного совета по иммунизации (IVP), руководитель Семейного центра вакцинации BKUS Даце Завадска.
Несмотря на то что численность населения пожилого возраста значительно увеличилась, а также на то, что дети с хроническими заболеваниями относятся к группам риска, в Семейном центре вакцинации BKUS в настоящее время больше не ведется запись на государственно оплачиваемую вакцинацию против гриппа, поскольку вакцин хватает только для уже записанных пациентов, сообщила глава IVP.
Специалист поясняет, что на протяжении нескольких лет как IVP, так и эксперты, а также специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) указывали на то, что государственно оплачиваемые вакцины против гриппа — как стандартной дозировки, так и детские, а также вакцины повышенной дозы для пожилых — закупаются в недостаточном количестве. «На протяжении нескольких лет мы указывали примерный процент, на который следовало бы увеличивать объем закупаемых вакцин в каждом следующем сезоне, чтобы обеспечить государственно оплачиваемую вакцинацию против гриппа для групп риска, то есть для тех, кому такие вакцины положены», — отметила Завадска.
По словам специалиста, при недостаточных закупках государственно оплачиваемых вакцин против гриппа пациенты из групп риска лишаются возможности защитить себя от тяжелого течения заболевания. Часть людей ищет возможность привиться за собственные средства, однако не все могут себе это позволить. В результате в стране складывается ситуация, при которой люди болеют чаще, а у представителей групп риска возникают осложнения, что в целом приводит к ухудшению состояния здоровья.
Завадска также считает, что закупка меньшего количества вакцин, чем необходимо, приводит к более высоким расходам на лечение гриппа и вызванных им осложнений, а также к росту числа оплачиваемых больничных листов как из-за заболеваний взрослых, так и детей.
Специалист отмечает, что желание людей вакцинироваться против гриппа растет — в этом году отклик населения лучше, чем в предыдущие годы, поскольку все больше людей начинают понимать значение вакцинации. Завадска добавляет, что родители также активно приводят на вакцинацию своих детей. «Мы надеемся, что еще в декабре получим дополнительные партии государственно оплачиваемых вакцин сверх имеющихся в настоящее время», — сообщила инфектолог.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери сообщил, что из-за нехватки вакцин заказаны дополнительные 6000 доз вакцины против гриппа. Как агентству LETA сообщили в Национальной службе здравоохранения, их поставка запланирована на конец декабря. Будут доставлены стандартные дозы вакцины против гриппа общей стоимостью чуть менее 20 000 евро.