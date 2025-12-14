В разгар пандемии гриппа в Латвии образовалась нехватка вакцин для групп риска

Специалист поясняет, что на протяжении нескольких лет как IVP, так и эксперты, а также специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) указывали на то, что государственно оплачиваемые вакцины против гриппа — как стандартной дозировки, так и детские, а также вакцины повышенной дозы для пожилых — закупаются в недостаточном количестве. «На протяжении нескольких лет мы указывали примерный процент, на который следовало бы увеличивать объем закупаемых вакцин в каждом следующем сезоне, чтобы обеспечить государственно оплачиваемую вакцинацию против гриппа для групп риска, то есть для тех, кому такие вакцины положены», — отметила Завадска.