Почти год со счета женщины уходили деньги: она заметила это совершенно случайно
Жительница эстонского города Пылва приобрела косметику у компании, зарегистрированной в Болгарии, но позже обнаружила, что в течение следующего года с ее счета неоднократно списывались деньги. То, что это мошенничество, она поняла только недавно и обратилась в банк, чтобы выяснить, что произошло.
После того как живущая в Пылве Малле купила косметику у некой фирмы в Болгарии, в течение следующего года с ее счета регулярно снимались средства. Она заметила это лишь недавно и обратилась в банк, где ей посоветовали заказать новую карту.
Малле решила поделиться своим опытом. «Небольшое предупреждение вам. Если вы когда-либо что-то заказывали с подобного сайта, то с вашего счета каждый месяц будет сниматься как минимум такая сумма (9,99 евро), и ничего больше вы от них уже не получите», – сказала она, смеясь. Затем она добавила более серьезно: «Они просто крадут деньги с вашего счета».
Она указала, что обратилась в банк, и ей посоветовали заказать новую карту. Также она подчеркнула, что человека, который списывал деньги с ее счета, найти невозможно. Является ли это ее личным мнением или позиция банка, Малле не уточнила.
Редакция Elu24 связалась с Малле и выяснила детали произошедшего. По словам Малле, название фирмы видно на опубликованном ею снимке экрана, однако она не помнит, что именно покупала и когда вводила данные карты.
«Это было очень давно. В разговоре с банком выяснилось, что такая сумма снимается с моего счета уже почти год. В банке сказали, что каждый месяц был платеж. Но на этот раз я заметила это случайно. И такое действительно можно не заметить. Это кража. Иначе это просто не назовешь», – сказала она.
Редакция связалась также со Swedbank, чтобы выяснить, как действовать в подобной ситуации. Руководитель отдела предотвращения финансовых преступлений Swedbank Раул Вахтра сказал, что конкретный случай они комментировать не могут, однако подобные ситуации обычно свидетельствуют о злоумышленном использовании данных банковской карты, а не о системной ошибке банка или взломе счета.
«Мошенники чаще всего получают доступ к данным карты, когда клиент вводит их на небезопасном сайте, реагирует на якобы надежную рекламу или когда у продавца произошла утечка данных. После этого мошенники какое-то время могут совершать небольшие платежи, чтобы проверить, активна ли карта, а позже – и более крупные транзакции», – объяснил Вахтра.
Если клиент замечает на своем счете неизвестную транзакцию, необходимо немедленно:
- заблокировать карту в приложении Swedbank или интернет-банке,
- сообщить банку о возможном мошенничестве, чтобы проверить подозрительные операции,
- при необходимости подать заявление в полицию для начала расследования.
По словам Вахтры, команда по предотвращению мошенничества Swedbank рассматривает каждый такой случай индивидуально и по возможности помогает вернуть деньги. В случаях мошенничества средства часто уходят зарубежным интернет-продавцам или платежным системам, поэтому не всегда сразу видно, в какую страну ушли деньги.
Раул Вахтра отметил, что в последние годы количество мошенничеств растет по всей Европе. Swedbank ежемесячно получает сотни таких сообщений, однако большинство удается быстро решить или предотвратить благодаря системам безопасности банка и внимательности клиентов.
Чтобы защитить себя, Swedbank рекомендует:
- не вводить данные карты на неизвестных или рекламных сайтах,
- использовать карту только на известных и безопасных сайтах,
- хранить данные карты отдельно и не использовать автоматическое сохранение в интернет-магазинах,
- использовать в приложении Swedbank ограничения по карте (например, временно отключать интернет-платежи, когда они не нужны).
Ранее Otkrito.lv сообщал, что, возможно, латвийские банки заставят компенсировать клиентам украденные мошенниками деньги.