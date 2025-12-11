Уже 8 из 10 жителей Латвии стали мишенью мошенников. Почему треть жертв не обращается в полицию?

«Даже те, кто потерял крупные суммы, нередко не обращаются в полицию, считая, что помощи не будет. Однако, не обращаясь, жертвы теряют любые шансы вернуть хотя бы часть денег. Каждое заявление помогает найти преступников. Люди также часто выражают пренебрежительные комментарии в соцсетях о пострадавших, а сами испытывают стыд и не хотят говорить об этом, в том числе полиции. Бывают случаи, когда полиция проявляет нетерпимость, но над этим ведется работа, и ситуация должна улучшиться. Если вы столкнулись с недопустимым отношением со стороны полиции, обязательно сообщайте об этом напрямую», – напоминает программист и разоблачитель интернет-мошенников Элвис Страздиньш.