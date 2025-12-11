Уже 8 из 10 жителей Латвии стали мишенью мошенников. Почему треть жертв не обращается в полицию?
78% жителей Латвии сталкивались с попытками мошенничества в цифровой среде, согласно опросу страховой компании BALTA и Академии безопасности. При этом почти треть пострадавших не сообщала о происшествии в Государственную полицию, что говорит о том, что реальное количество случаев значительно выше.
Эксперты предупреждают, что число таких случаев продолжает расти, и призывают всегда сообщать о мошенничестве в полицию и не пытаться самостоятельно возвращать украденные деньги.
Данные опроса показывают, что среди тех, кто стал жертвой мошенников, чаще всего – в 41% случаев – это были телефонные мошенничества. 29% респондентов доверились несуществующим интернет-магазинам, предлагающим невероятно большие скидки на товары. Сравнительно большое количество людей (17%) были обмануты при покупках на вторичных онлайн-платформах, например, при попытке приобрести желанные билеты на концерты.
Почему жертвы не сообщают в полицию
Чаще всего интернет-мошенники обманывают на суммы от 51 до 150 евро, 27% пострадавших потеряли более 500 евро. Каждый третий отмечает, что сумма была небольшой – до 50 евро. Поэтому 29% обманутых не сообщили о происшествии в полицию, что означает, что реальное количество случаев мошенничества значительно превышает официальные данные. Половина пострадавших пытались вернуть деньги, связываясь со своим банком.
Каждое заявление помогает найти преступников
«Даже те, кто потерял крупные суммы, нередко не обращаются в полицию, считая, что помощи не будет. Однако, не обращаясь, жертвы теряют любые шансы вернуть хотя бы часть денег. Каждое заявление помогает найти преступников. Люди также часто выражают пренебрежительные комментарии в соцсетях о пострадавших, а сами испытывают стыд и не хотят говорить об этом, в том числе полиции. Бывают случаи, когда полиция проявляет нетерпимость, но над этим ведется работа, и ситуация должна улучшиться. Если вы столкнулись с недопустимым отношением со стороны полиции, обязательно сообщайте об этом напрямую», – напоминает программист и разоблачитель интернет-мошенников Элвис Страздиньш.
Эксперт добавляет, что иногда пострадавшие удаляют почти всю информацию с телефонов, связанную с мошенничеством, например, приложения или делают сброс до заводских настроек. В таких случаях почти нет доказательств для подачи в полицию.
«Призываю никоим образом не удалять данные о мошенниках с телефона, сохранять всю информацию, например, скриншоты переписок. Ни в коем случае не пытайтесь вернуть украденные деньги сами, все, кто рекламирует такую услугу в соцсетях, – мошенники!» – предупреждает Страздиньш.