Украшенная к праздникам Рига (2025)
Рига в 2025 году сияет особенно ярко!
ФОТО: 55 км огней! На этот раз Рига действительно сияет в ожидании праздников
Этой зимой Рига словно засветилась изнутри: по всему городу зажглись километры гирлянд, в афишных тумбах поселились иллюстрации с первым снегом, а статуя Роланда на Ратушной площади получила тёплую шапку и шарф.
В этом году рождественское настроение в Ригу приносят созданные художницей Марой Чауре иллюстрации, размещенные на уличных стендах и афишных тумбах. В центре этих работ – первый снег и метель, долгожданные зимние гости в городской среде, которые несут с собой спокойствие и радость, одновременно вовлекая людей в водоворот предрождественского ожидания. «Мир опустился на кончик моего носа» – таков лейтмотив визуальной идентичности Риги в городской среде в период ожидания Рождества и самих праздников в этом году. В центре иллюстрации – образ молодого человека со снежинкой на кончике носа. Наслаждаясь этим моментом – приходом долгожданного ощущения зимы, – время как будто замирает. Визуально это подчеркивает конец года и как время размышлений – момент, когда принимаются решения, меняющие жизнь, рождаются идеи и намерения на будущий год. Но превыше всего – мир, столь важный в рождественский период как для нас самих, так и для всего мира.
«Кульминация праздничного оформления городской среды задумана в зеленых насаждениях вдоль Городского канала по обе стороны от площади Бривибас. Масштабная подсветка там видна с Первого Адвента, а чуть позже к ней присоединились новые группы световых объектов «Рождественские световые деревья». Мы оживим и улицу Калькю как важную световую ось между Ратушной площадью и окрестностями памятника Свободы – там засияют «Световые деревья Риги»», – рассказывает заместитель руководителя Отдела городской среды, искусства и оформления Департамента образования, культуры и спорта Инара Гауя.
В Первый Адвент были зажжены рождественские украшения в зеленых насаждениях и парках в центре города – в 21 локации; в зеленых зонах и парках окрестностей на правом берегу Даугавы – в 17 локациях; в зеленых зонах и парках окрестностей на левом берегу Даугавы – в 24 локациях; на тросах над городскими улицами – в 8 местах; на опорах освещения и контактной сети – всего в 22 местах.
У двух главных рижских елок и в этом году новое тематическое оформление с элементами графической идентичности самоуправления – современными и одновременно напоминающими латвийские этнографические узоры. На елке на площади Домского собора с посланием «Рига согревает» сияют рукавички – как история о принадлежности, единении и любви к своему городу. А елка на Ратушной площади, украшенная городскими графическими символами во всем их многообразии, передает послание: «Сияют традиции и свет». Постепенно украшаются и зажигаются также 24 елки и елочки в центре и микрорайонах.
Новые декорации «Знаки Риги» с графическими элементами визуальной идентичности самоуправления размещены на опорах уличного освещения на Виенибас гатве и улице Латгалес, где в последние годы не было украшений, а также на Бривибас гатве вдоль озера Юглас – на более протяженном участке, чем раньше. Их также планируется зажечь к Третьему воскресенью Адвента.
На ветвях городских деревьев в целом размещено 55 километров световых гирлянд и 5688 световых декоративных элементов.
Особенный сюрприз самоуправление подготовило на Ратушной площади. Чтобы время ожидания Рождества было приятнее и теплее, статуя Рижского Роланда в центре площади тоже «укутана» в зимнюю шапку и шарф. А на Домской площади впервые в период ожидания Рождества подсвечен и фасад Домского собора.