ФОТО: 55 км огней! На этот раз Рига действительно сияет в ожидании праздников

В этом году рождественское настроение в Ригу приносят созданные художницей Марой Чауре иллюстрации, размещенные на уличных стендах и афишных тумбах. В центре этих работ – первый снег и метель, долгожданные зимние гости в городской среде, которые несут с собой спокойствие и радость, одновременно вовлекая людей в водоворот предрождественского ожидания. «Мир опустился на кончик моего носа» – таков лейтмотив визуальной идентичности Риги в городской среде в период ожидания Рождества и самих праздников в этом году. В центре иллюстрации – образ молодого человека со снежинкой на кончике носа. Наслаждаясь этим моментом – приходом долгожданного ощущения зимы, – время как будто замирает. Визуально это подчеркивает конец года и как время размышлений – момент, когда принимаются решения, меняющие жизнь, рождаются идеи и намерения на будущий год. Но превыше всего – мир, столь важный в рождественский период как для нас самих, так и для всего мира.