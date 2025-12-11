"Сотни и тысячи человек - зачем?" Депутат Линда Лиепиня ставит под сомнение миграционные обязательства Латвии

Лиепиня пояснила, что Латвия должна проводить взвешенную политику в отношении людей, которые приезжают инвестировать в недвижимость или работать, а также иностранных студентов, чтобы избежать ситуаций, когда допускается приток людей, у которых нет ресурсов или готовности интегрироваться. «Пока мы принимаем людей, которые материально обеспечены, которые могут позволить себе такие “экстры”, как покупка объектов роскошной недвижимости или что-то подобное, с этим мы можем мириться, направляя полученные средства, например, в фонд поддержки рождаемости. Еще один вид миграции — иностранные студенты, которых необходимо контролировать, чтобы у нас не было просто каких-то фиктивных студентов. И третий — это люди, которые приезжают сюда работать. Но вся неконтролируемая миграция, когда мы должны принимать сотни и тысячи человек — зачем?» — заявила депутат Сейма.