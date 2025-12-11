"Сотни и тысячи человек - зачем?" Депутат Линда Лиепиня ставит под сомнение миграционные обязательства Латвии
Депутат Сейма Линда Лиепиня резко раскритиковала политику правительства по миграции, заявив, что не видит, как государство последовательно защищает интересы Латвии.
Председатель фракции «Латвия на первом месте» Линда Лиепиня в передаче TV24 «Ziņu TOP» критически оценила действия латвийского правительства в вопросах миграции и подчеркнула, что до сих пор не получила уверенности в том, действительно ли государство достаточно боролось за интересы Латвии. Лиепиня указала, что даже после заседания комитета по запросам у нее не возникло уверенности относительно шагов, предпринятых министерством. Она подчеркнула, что алгоритмы приема мигрантов, которые основаны на данных Eurostat, поддаются разной интерпретации и их можно подавать по-разному, поэтому важно понимать, какие именно данные были использованы и как они были истолкованы при определении того, какое количество мигрантов Латвия должна принять.
Она также добавила, что в Сейме работает парламентская комиссия по расследованию вопросов миграции, целью которой является оценить, удается ли государству обеспечить контроль над миграционными потоками и защищать интересы Латвии. Лиепиня подчеркивает, что важно держать руку на пульсе и не допустить ситуации, когда в Латвии не учитываются наши собственные интересы.
«Я считаю, что приоритетом Латвии должно быть возвращение тех латышей, которые уехали, а не исполнение какого-то обязательства по ввозу в страну людей, для которых наша культура, наша ментальность — совершенно чуждые вещи», — отметила Лиепиня.
Лиепиня пояснила, что Латвия должна проводить взвешенную политику в отношении людей, которые приезжают инвестировать в недвижимость или работать, а также иностранных студентов, чтобы избежать ситуаций, когда допускается приток людей, у которых нет ресурсов или готовности интегрироваться. «Пока мы принимаем людей, которые материально обеспечены, которые могут позволить себе такие “экстры”, как покупка объектов роскошной недвижимости или что-то подобное, с этим мы можем мириться, направляя полученные средства, например, в фонд поддержки рождаемости. Еще один вид миграции — иностранные студенты, которых необходимо контролировать, чтобы у нас не было просто каких-то фиктивных студентов. И третий — это люди, которые приезжают сюда работать. Но вся неконтролируемая миграция, когда мы должны принимать сотни и тысячи человек — зачем?» — заявила депутат Сейма.