Жители в панике: в доме в Риге якобы обосновались нелегальные мигранты, что говорят власти?
В социальных сетях появились сообщения о возможном незаконном проживании мигрантов в здании на улице Госпиталю, 2A, что вызвало обеспокоенность рижан и внимание муниципальных служб столицы.
Рижская муниципальная полиция и ответственные службы, проведя неоднократные проверки, не нашли подтверждения распространенным в публичном пространстве опасениям о незаконном проживании лиц в принадлежащем самоуправлению здании на улице Госпиталю, 2A. Ранее в социальной сети X жители выражали опасения, что в этом здании поселились нелегальные мигранты.
@turlaja jautāju vēlreiz par Hospitāļu ielas 2a namiņu. Tas šobrīd ir legāli vai nelegāli apdzīvots? pic.twitter.com/41KAo1AIBa— Anita D. (@DobeAnita) November 14, 2025
Реагируя на эту информацию и полученный 13 ноября вызов о возможном присутствии нелегальных иммигрантов по указанному адресу, сотрудники Рижской муниципальной полиции провели несколько обследований, сообщил порталу Jauns.lv Коммуникационный отдел Рижского самоуправления.
Первая проверка была проведена 13 ноября, однако информация о нахождении людей в здании не подтвердилась. Чтобы убедиться в ситуации, полиция повторно осматривала адрес 14, 15 и 18 ноября в разное время суток.
Во время проверок было установлено, что двери закрыты, а в окнах не видно освещения, которое могло бы свидетельствовать о присутствии людей в помещениях. Также 19 ноября при осмотре здания было установлено, что там никто не живет. Таким образом, по данному адресу никаких нарушений не выявлено.
В самоуправлении поясняют, что здание на улице Госпиталю, 2A, — бывшая ветеринарная клиника и является собственностью Рижского самоуправления. Техническое обследование здания в последний раз проводилось в марте 2024 года компанией SIA Cilnis.