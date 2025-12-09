Трамп предупреждает: из-за миграции через 20 лет Европу будет невозможно узнать

Сначала Трамп раскритиковал “нелепый” штраф в 140 миллионов долларов США, который Евросоюз назначил социальной платформе X, принадлежащей Илону Маску, а затем расширил свои словесные нападки. “Европе нужно быть очень осторожной. [Они] делают много вещей. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой”, — сказал Трамп журналистам в Белом доме. “Европа движется в плохом направлении. Это очень нехорошо, очень плохо для ее жителей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась. Они движутся в очень плохом направлении”, — подчеркнул Трамп.