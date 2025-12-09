Трамп предупреждает: из-за миграции через 20 лет Европу будет невозможно узнать
Критикуя миграционную политику, ограничения свободы слова и утрату национальной идентичности, президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется "в очень плохом направлении" и может стать неузнаваемой через 20 лет.
Сначала Трамп раскритиковал “нелепый” штраф в 140 миллионов долларов США, который Евросоюз назначил социальной платформе X, принадлежащей Илону Маску, а затем расширил свои словесные нападки. “Европе нужно быть очень осторожной. [Они] делают много вещей. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой”, — сказал Трамп журналистам в Белом доме. “Европа движется в плохом направлении. Это очень нехорошо, очень плохо для ее жителей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась. Они движутся в очень плохом направлении”, — подчеркнул Трамп.
Эти его слова последовали за критикой Европы, изложенной в опубликованной в пятницу стратегии национальной безопасности Белого дома. В этом документе резко критикуется политика Европы в сфере миграции и свободы слова, делается допущение, что ей угрожает “перспектива стирания цивилизации”, и высказываются сомнения в том, будут ли они надежными партнерами Америки в долгосрочной перспективе.
В стратегии говорится, что экономическую стагнацию в Европе “затмевает реальная и гораздо более суровая перспектива исчезновения цивилизации”.
США считают, что Европу ослабляет ее иммиграционная политика, снижение рождаемости, “цензура свободы слова и подавление политической оппозиции”, а также “утрата национальной идентичности и самоуважения”.
“Если нынешние тенденции продолжатся, через 20 или меньше лет континент будет неузнаваем. Поэтому вовсе не ясно, будут ли экономика и военные круги некоторых европейских государств достаточно сильными, чтобы сохранять статус надежного союзника”, — говорится в документе. “Многие из этих стран сейчас усиливают свой нынешний курс. Мы хотим, чтобы Европа оставалась европейской и восстановила свое цивилизационное самоуважение”.