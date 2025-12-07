Илон Маск обиделся на штраф и предложил упразднить Европейский союз - в России его поддержали

Есть предположение, что подобное высказывание связано с обидой Маска на решение Еврокомиссии, которая 5 декабря впервые наложила штраф в размере 120 миллионов евро на американскую технологическую компанию в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Это было сделано несмотря на угрозы Белого дома. По утверждению европейского регулятора, соцсеть X разрабатывает и использует свой интерфейс для верифицированных аккаунтов с "синей галочкой" некорректным образом, в результате чего пользователи могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента. Кроме того, по данным ЕК, сервис микроблогов не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования.