Президент может провозгласить бюджет на 2026 год на следующей неделе
Президент Эдгар Ринкевич почти готов провозгласить государственный бюджет на 2026 год.
Президент Эдгар Ринкевич может провозгласить государственный бюджет на 2026 год уже на следующей неделе, сообщил президент на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент сказал, что после получения полного пакета от парламента, за одним исключением - закона о повышении пошлины за проезд грузовиков, который он передал в парламент для повторное чтение, бюджет и сопровождающие документы могут быть провозглашены на следующей неделе.

Уже сообщалось, что 4 декабря Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет на следующий год, поступления которого составят 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро, а дефицит бюджета - 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП). За принятие бюджета проголосовали 52 депутата, против - 42.

