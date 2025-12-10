Apple готовит крупнейший редизайн: первые слухи о том, каким будет iPhone 18
Кажется, Apple готовится стереть еще одну грань между фантастикой и реальностью: уже в линейке iPhone 18 может исчезнуть привычный вырез на экране, появиться «невидимый» Face ID и совсем новый формат смартфона, о котором пока говорят только шепотом в утечках из Китая.
Apple готовит масштабный редизайн своих смартфонов на уровне iPhone X, и по последним утечкам, iPhone 18 может стать первым iPhone с подэкранной технологией Face ID. Инсайдеры, связанные с китайской цепочкой поставок, сообщили, что компания тестирует новую "микропрозрачную" разновидность стекла, через которую инфракрасные сенсоры Face ID смогут работать, оставаясь скрытыми под экраном. Это означает, что привычный вырез Dynamic Island может либо исчезнуть, либо значительно уменьшиться.
Если все пойдет по плану, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max (а возможно, и другие модели серии) получат максимально "чистый" экран в следующем году — без привычных вырезов для камер и датчиков. Однако, несмотря на то, что на Android-смартфонах уже используются подэкранные камеры (UDC), задача Apple гораздо сложнее: ей нужно спрятать не просто фронтальную 2D-камеру, а сложный набор 3D-биометрических датчиков Face ID. Даже небольшие искажения стекла могут нарушить работу системы, сделав ее ненадежной. Поэтому существует вероятность, что селфи-камера все же останется в небольшом вырезе-точке, а именно датчики Face ID будут скрыты под экраном.
По слухам, полноценный подэкранный Face ID появится только в iPhone 19 Pro, а в 2027 году Apple планирует масштабное обновление в честь 20-летнего юбилея iPhone, сделав свои флагманы полностью безрамочными и перенеся под дисплей и фронтальную камеру.
Дизайн и экран
Внешне iPhone 18 Pro и Pro Max сохранят узнаваемый дизайн, но Dynamic Island впервые с 2022 года уменьшится в размерах — это первый шаг к полностью безрамочному дисплею без отверстий. Диагонали экранов останутся прежними — 6,3 и 6,9 дюймов. Кроме того, задняя панель Pro-моделей получит матово-прозрачное оформление в области магнитного кольца MagSafe, чтобы пользователь мог частично видеть внутреннюю компоновку устройства, что напоминает стиль Nothing.
Камеры и фототехнологии
Серия iPhone 18 будет оснащена 24-мегапиксельной фронтальной камерой — значительный апгрейд по сравнению с 18 Мп в iPhone 17 и 12 Мп в более ранних моделях. Это позволит делать более четкие и детализированные селфи, а также улучшит портретную съемку.
Основная камера Pro-моделей получит разрешение 48 Мп и поддержку переменной диафрагмы — функции, которой не было в iPhone 17 Pro. Переменная диафрагма позволит вручную регулировать количество света, поступающего на сенсор, что улучшит качество фотографий при различных условиях освещения.
Технические характеристики и другие новшества
- Новый чип A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC, обеспечит значительный прирост производительности по сравнению с A19.
- Специально разработанный модем C2 от Apple будет поддерживать mmWave 5G в США и обеспечит улучшенное качество сигнала.
- Обновленная кнопка управления камерой станет более чувствительной к давлению, а не к жестам прокрутки.
- Среди прочих слухов — аккумулятор со стальной оболочкой, что станет первым подобным решением для Apple.
Складной iPhone и разделение релизов
Уже практически подтверждено, что складной iPhone станет частью серии iPhone 18. Он получит уникальный корпус из титана и алюминия, гибкий дисплей без видимой складки, Touch ID вместо Face ID и четыре камеры. Форм-фактор будет книжным, похожим на Galaxy Z Fold.
Apple планирует разделить релиз iPhone 18: Pro-модели и складной iPhone выйдут по стандартному расписанию в сентябре 2026 года, а более доступные iPhone 18 и iPhone 18e — только в начале 2027-го.