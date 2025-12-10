Apple готовит крупнейший редизайн: первые слухи о том, каким будет iPhone 18

Если все пойдет по плану, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max (а возможно, и другие модели серии) получат максимально "чистый" экран в следующем году — без привычных вырезов для камер и датчиков. Однако, несмотря на то, что на Android-смартфонах уже используются подэкранные камеры (UDC), задача Apple гораздо сложнее: ей нужно спрятать не просто фронтальную 2D-камеру, а сложный набор 3D-биометрических датчиков Face ID. Даже небольшие искажения стекла могут нарушить работу системы, сделав ее ненадежной. Поэтому существует вероятность, что селфи-камера все же останется в небольшом вырезе-точке, а именно датчики Face ID будут скрыты под экраном.