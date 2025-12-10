Невероятная цена на сливочное масло в магазинах «Lidl»!
Заботясь о своих покупателях в этот праздничный сезон, «Lidl» снижает базовую цену на сливочное масло на 30% - теперь упаковка 180 г стоит всего 1,39 евро! Сливочное масло незаменимо при приготовлении праздничного угощения: оно необходимо для пирожков, печенья, тортов, десертов, для сочного жаркого. Благодаря такой доступной цене приготовление еды во многих домах становится гораздо более свободным и креативным, позволяя в полной мере насладиться праздничным меню. Чтобы сделать праздничную готовку ещё более увлекательной, «Lidl» предлагает также практичные и интересные советы о том, как использовать масло не только в привычных рецептах.
Заморозка сливочного масла для длительного хранения
Хотя часто кажется, что сливочное масло всегда нужно хранить в холодильнике и использовать как можно скорее, на самом деле оно прекрасно хранится и в морозильной камере. Солёное сливочное масло остаётся свежим в морозильной камере до 12 месяцев, а несолёное - около 4-6 месяцев. Его не нужно подготавливать каким-либо особым образом: достаточно оставить масло в оригинальной упаковке, плотно обернув его ещё одним слоем, например, положить в пакет или герметичный контейнер, чтобы оно не впитало другие запахи из морозильной камеры. Это важно, поскольку сливочное масло очень «чувствительно» и быстро впитывает посторонние запахи. Когда придёт время его использовать, просто положите масло в холодильник и дайте ему медленно размягчиться. Если вам нужно мягкое масло практически мгновенно, отличный способ - натереть замороженное масло на тёрке: небольшие кусочки быстро разогреются и станут мягкими всего за несколько минут.
Взбитое масло - изысканное, но простое дополнение к блюду
Взбитое масло - это такой маленький кулинарный секрет, который можно встретить в лучших ресторанах, но его очень легко приготовить и дома. Всё, что вам нужно, - это мягкое сливочное масло комнатной температуры и миксер. Взбивайте масло около 4-5 минут, пока оно не станет светлее и пышнее. Для более кремообразной консистенции можно добавить несколько капель молока, пахты или воды и продолжать взбивать - это поможет маслу оставаться мягким даже в холодильнике. А затем начинается самое интересное – добавление вкусов. Мёд, кленовый сироп или корица отлично подойдут для сладких вариантов, а чеснок, зелёный лук, лимонная цедра или перец - для соленых. Взбитое масло придаст новый вкус сухарикам, картофелю, мясу и даже свежеиспечённым пирожкам.
Коричневое масло или beurre noisette – аромат с эффектом шеф-повара
Коричневое масло - одна из тех кулинарных техник, которые кажутся сложными только до тех пор, пока вы его не попробуете. На самом деле это очень простой способ, который придаёт маслу выраженный ореховый аромат и более глубокий, насыщенный вкус. Для этого нужно медленно растопить масло в светлой кастрюле или сковороде, чтобы видеть изменения. Сначала оно расплавится, затем начнёт пениться, а через некоторое время вы заметите небольшие коричневые осадки - это молочные белки, которые придают маслу особый вкус. Как только масло станет золотисто-коричневым и по кухне начнёт распространяться приятный ореховый аромат, снимите его с плиты, чтобы оно не пригорело. Это масло можно использовать по-разному: оно придаёт особый вкус печенью и тортам, является отличным дополнением к пасте, рыбе или овощам и даже попкорну может придать удивительно изысканный нюанс. Коричневое масло - это маленькое кулинарное чудо, которое делает блюда более насыщенными и нюансированными. Оно идеально подходит для праздничных застолий.
Масло со специями – ароматное чудо, которое легко приготовить
Масло со специями - следующий шаг для тех, кто хочет сделать масло не только вкусным, но и особенно ароматным, достойным ресторана. Сначала вам понадобится мягкое сливочное масло комнатной температуры, которое нужно положить в миску и тщательно вымесить ложкой или небольшой лопаткой до однородной массы, которую будет легко формировать. Затем добавьте выбранные травы или другие добавки – например, чеснок с петрушкой, зелёным луком, лимоном и чёрным перцем, или, для сладкого варианта, коричневый сахар и корицу. Масло тщательно вымесите, чтобы вкусы равномерно распределились. Затем массу переложите на бумагу для выпечки или пищевую плёнку, разровняйте и медленно сверните в тугой цилиндр. Кончики плёнки плотно закрутите, как конфету, чтобы не образовалось воздушных карманов. Поместите масло со специями в холодильник, где оно затвердеет и его будет легко нарезать. Когда понадобится, просто отрежьте кусочек и положите на горячее мясо, приготовленную на гриле рыбу, овощи или свежий хлеб. Просто, быстро и невероятно вкусно.
Независимо от того, используется ли сливочное масло в печенье, тортах, во взбитом виде или как ароматная добавка к овощам и мясу, оно предлагает множество способов дополнить меню. Кроме того, выгодные покупки ценны, поэтому в магазинах «Lidl» можно купить не только масло, но и другие необходимые для праздников и повседневной жизни продукты по самым низким ценам. Это подтверждает и исследование цен, проведенное в ноябре исследовательской компанией «SeeNext», в котором «Lidl» был назван самой выгодной торговой сетью. Вкусный и сытный праздничный обед - это ценность!