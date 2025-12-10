Ремонт добавляет 11% к цене квартиры, но не в Риге - почему реновация здесь не окупается
Квартиры в отремонтированных домах в Латвии в среднем стоят примерно на 11% дороже, однако в Риге реновация почти не добавляет цене жилья, поскольку работы здесь обходятся значительно дороже, чем в регионах.
Квартиры в отремонтированных домах стоят примерно на 11% дороже, сообщил руководитель исследовательского отдела Банка Латвии Карлис Вилертс на дискуссии о реновации жилья, организованной Госконтролем. Таким образом, реновация жилья означает не только экономию на счетах за теплоэнергию, но и повышение потенциальной продажной цены недвижимости, заключил Вилертс.
В то же время он обратил внимание, что в Риге это не так — в столице реновация практически не влияет на стоимость жилья. По словам Вилертса, причина в том, что в Риге затраты на реновацию значительно выше, чем в остальной Латвии.
Вилертс признал, что без государственных субсидий финансовая мотивация реновировать здания исчезает. В то же время рост цен на теплоэнергию создает бо́льшую мотивацию для реновации.
По прогнозам Банка Латвии, затраты на строительство будут продолжать расти, а цены на теплоэнергию останутся стабильными, и, следовательно, мотивация реновировать здания еще больше снизится. Вилертс указал, что стимулировать реновацию можно двумя способами: либо еще больше увеличивая государственную поддержку, либо делая энергонеефективные здания финансово невыгодными.
В промежуточном отчете ревизии Госконтроля сделан вывод, что в Латвии более 39 500 многоквартирных жилых домов, при этом обновление необходимо как минимум 26 600 домам, однако до сих пор отремонтированы лишь около 4% из них, а ответственные министерства не использовали все возможности для повышения доступности финансирования поддержки реновации.