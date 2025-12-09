С нового года трехлетние долги продавца квартиры будут переходить к покупателю - законно ли это?

Для покупателя проблема заключается в том, что обнаружить долги продавца бывает порой довольно сложно. «В Земельной книге эти долги не фиксируются. Они могут быть зафиксированы в регистре коммерческих залогов, причем зарегистрированы не на конкретного человека, а, например, на общность жильцов. Иногда о долге можно узнать из счета за квартиру, либо получив справку от управляющего. Но такие справки не всегда охотно выдают. В одной управляющей компании я получил ее моментально, в другой — только благодаря личному знакомству с руководством, а в третьей мне просто отказались ее выдавать, — рассказывает Трофимов. — В том случае сделка купли-продажи не произошла, потому что покупательница была резко против принимать чужие долги без каких-либо оснований».