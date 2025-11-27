Или покупай, или отдавай квартиру: дума готовит неприятный сюрприз для многих рижан

Теперь договоры будут заключаться сроком на пять лет. Это достаточный срок для того, чтобы арендатор мог сделать выбор - приобрести арендуемое жилье в установленном законодательством порядке, найти другое жилье или обратиться в самоуправление за помощью в решении жилищных проблем.