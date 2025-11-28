Рынок жилья Латвии оживился, однако людей интересуют вовсе не квартиры в столице

Одной из заметных тенденций эксперты называют растущий интерес к жилью в регионах Латвии, а не только в Риге и Рижском районе. Причины сохраняются с периода пандемии: укоренилась модель удаленной работы, люди ищут более комфортные условия для разных этапов жизни - с маленькими детьми или на пенсии. "Региональные города с развивающейся предпринимательской деятельностью выгодны покупателям: цены на недвижимость ниже, чем в Риге, а возможности доступа к услугам часто равны", - отмечает руководитель сферы ипотечного кредитования Swedbank Марика Тома.