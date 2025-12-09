Трагический поход в горы: альпинистка замерзла на вершине, ее спутник предстанет перед судом

Остаются без ответа несколько вопросов: почему Томас не остался рядом со своей возлюбленной и не вызвал помощь сразу? По словам других альпинистов, мобильная связь в районе горы хорошая. Также непонятно, почему Томас начал спуск в два часа ночи, но вызвал спасателей почти двумя часами позже? И почему женщина не была размещена в месте, обеспечивающем защиту от ветра, или укрыта термопокрывалом?