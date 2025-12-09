Трагический поход в горы: альпинистка замерзла на вершине, ее спутник предстанет перед судом
Сильный медийный ажиотаж вызвала смерть 33-летней Керстин Гуртнер на высочайшей австрийской горе Гросглоккнер. Женщина погибла 18 января этого года, однако сейчас опубликованы более подробные сведения об обстоятельствах ее гибели, которые заставляют задать множество вопросов о действиях ее возлюбленного.
Австрийка Керстин Гуртнер увлекалась восхождениями и нередко делилась своими приключениями в социальных сетях. Тем не менее она не была профессионалом и всегда выбирала более лёгкие маршруты, отправляясь в походы только при благоприятных погодных условиях. А вот её партнёр Томас Пламбергер предпочитал экстремальные маршруты — он покорил вершины нескольких высоких гор и не боялся плохой погоды.
18 января 2025 года Томас и Керстин начали совместный поход к высочайшей вершине Австрии — расположенной в Альпах горе Гросглоккнер, возвышающейся на 3798 метров над уровнем моря. Пара вышла в путь в 6:45 утра, и погодные условия были экстремальными — температура опустилась ниже минус 8 градусов, а сильный ветер создавал ощущение, что на улице минус 20. Керстин, у которой не было опыта подобных восхождений, была в неподходящей обуви — ботинках для сноуборда.
В 16:49, когда наступил закат, пара все ещё не достигла вершины. В 18:00 очевидцы заметили свет их фонариков недалеко от вершины и сообщили об этом властям — было темно, погода сурова, и очевидцы имели основания беспокоиться о безопасности альпинистов.
Полиция неоднократно пыталась дозвониться Томасу, но никто не отвечал. В 22:50 полицейский вертолёт поднялся в горы, чтобы убедиться, что с парой всё в порядке, однако Томас не подавал никаких сигналов бедствия, поэтому сотрудники полиции улетели. Следствие отмечает, что около полуночи силы Керстин иссякли, и она больше не могла продолжать восхождение.
После полуночи Томас связался с полицией по телефону, однако содержание разговора не было обнародовано. После звонка он перевёл телефон в беззвучный режим.
В 2:00 ночи Томас начал спускаться с вершины по противоположной стороне горы. Он оставил Керстин одну недалеко от вершины. Около 2:30 камеры наблюдения зафиксировали свет его фонарика. В 3:40 Томас снова связался со спасателями, но из-за сильного ветра власти не могли использовать вертолёт для поиска Керстин.
Через несколько часов небольшая команда спасателей отправилась к месту, где находилась женщина, и в 10:10 обнаружила её тело. Причиной смерти стала гипотермия, то есть замерзание. Женщина не была укрыта термозащитным покрывалом, которое могло бы помочь сохранить тепло. Керстин была оставлена в горах, а на её спине все ещё находился тяжёлый рюкзак.
Власти провели расследование смерти Керстин и пришли к выводу, что Томас нес ответственность за организацию похода, так как только он планировал маршрут и обладал опытом. Томаса арестовали и обвинили в убийстве по причине грубой неосторожности. Пока австрийские власти утверждают, что Томас виновен в гибели Керстин, сам мужчина свою вину отрицает. Его адвокат заявляет, что её смерть стала результатом трагичного стечения обстоятельств.
Остаются без ответа несколько вопросов: почему Томас не остался рядом со своей возлюбленной и не вызвал помощь сразу? По словам других альпинистов, мобильная связь в районе горы хорошая. Также непонятно, почему Томас начал спуск в два часа ночи, но вызвал спасателей почти двумя часами позже? И почему женщина не была размещена в месте, обеспечивающем защиту от ветра, или укрыта термопокрывалом?
Томас предстанет перед судом 19 февраля 2026 года. Если его признают виновным, ему грозит до трёх лет тюремного заключения.