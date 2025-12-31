Последний аргумент в споре: пассажир открыл стрельбу в автобусе Иецавы
В Иецаве агрессивно настроенный пассажир рейсового автобуса в ходе конфликта применил оружие. Хотя выстрел никого не ранил физически, произошедшее вызвало у людей сильное эмоциональное потрясение, сообщает передача "Degpunktā".
Инцидент произошел в понедельник вечером на автостанции Иецавы. Выстрел прозвучал в рейсовом автобусе, следовавшем в сторону Бауски. Это услышали и жители близлежащих домов, которые даже не находились в этом транспортном средстве. Очевидцы рассказали, что после выстрела в округе началась паника. Люди в спешке покидали место происшествия, не дожидаясь прибытия сотрудников правоохранительных органов.
По словам пассажиров, конфликт начался из-за того, что мужчина пытался навязать окружающим свои взгляды, но не смог убедить собеседников.
Как сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце, в Иецаве был задержан пассажир рейсового автобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с другими пассажирами и один раз выстрелил из газового пистолета, используя шумовой патрон. В результате происшествия никто не пострадал физически. По факту случившегося полиция начала уголовный процесс.