Последний аргумент в споре: пассажир открыл стрельбу в автобусе Иецавы

Инцидент произошел в понедельник вечером на автостанции Иецавы. Выстрел прозвучал в рейсовом автобусе, следовавшем в сторону Бауски. Это услышали и жители близлежащих домов, которые даже не находились в этом транспортном средстве. Очевидцы рассказали, что после выстрела в округе началась паника. Люди в спешке покидали место происшествия, не дожидаясь прибытия сотрудников правоохранительных органов.