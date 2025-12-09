"Страна: нет сведений" - новая загадка ценников латвийских магазинов. Покупатели в недоумении, торговцы негодуют
Ценники, введенные в латвийских магазинах и обязывающие указывать не только цену, но и страну происхождения пищевых продуктов, задумывались как помощь потребителям. Однако на практике многие с подозрением смотрят на ценники, где в графе «страна происхождения» значится: «Нет сведений».
Причем надписи о том, что нет сведений, встречаются рядом с товарами давно известных и уважаемых производителей. Kas Jauns Avīze выясняет, как такое возможно.
Торговцы рассказывают о бюрократических и практических препятствиях, а Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) утверждает, что такая пометка в определенных случаях разрешена и не означает нелегальное происхождение товара. Работает ли новое маркирование так, как было задумано? И как это выглядит в остальной Европе и мире?
Благие намерения и привычки покупателей
Ценники с указанием страны происхождения были введены для того, чтобы сделать рынок более прозрачным и помочь покупателям ориентироваться в вопросах происхождения продуктов. Инициаторы подчеркивали: новое регулирование позволит точно понять, не поступают ли товары из стран-агрессоров — России или Беларуси. Исследования потребительских привычек, проведенные перед принятием регламента, подтвердили: большинство жителей обращают внимание на указание происхождения, и эта информация существенно влияет на выбор покупки.
Согласно опросу Министерства земледелия:
- 88,1% покупателей обращают внимание на указание происхождения;
- 25,7% после введения регламента чаще выбирают продукты из Латвии;
- 40,9% признают, что информация о происхождении повлияла на покупку;
- 26,1% используют эту информацию, чтобы избегать товаров, произведенных в России и Беларуси.
Идею поддержала и общественная инициатива Manabalss.lv, где собирали подписи за единую и понятную систему маркировки.
Почему нет сведений о давно известных товарах?
Kas Jauns Avīze заметила, что такая помета стоит возле чая Možums, кофе Kronung, пива Amber City и других товаров. Разработанные Министерством земледелия правила Кабинета министров предусматривают: если страну-производителя невозможно определить ни по маркировке, ни по сопроводительным документам, на ценнике необходимо указать: «Страна: нет сведений». Чаще всего в эту категорию попадают:
- продукты с надписью «Произведено в Европейском союзе», но без конкретной страны;
- товары, которые производят на нескольких заводах в разных странах (например, Coca-Cola, которую могут производить и в Эстонии, и в Польше);
- продукты, о точном происхождении партии которых поставщик не предоставил данных. Согласно проверкам PVD, чаще всего это сахар, соль, чай, конфеты и печенье с меняющимся местом производства.
Покупатели волнуются
Многие покупатели выражают непонимание: как на современном рынке может быть неизвестна страна происхождения продукта? В соцсетях спрашивают: «Может, эти товары из России?»
Эксперты подчеркивают: такое предположение ошибочно. Импорт продуктов из России и Беларуси запрещен. Однако сама надпись «Нет сведений» порождает фактор недоверия — часть покупателей игнорирует такие товары, другие подходят индивидуально, а многие чувствуют себя неуверенно, если точная страна не указана.
Требование лишнее и даже незаконное
Председатель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич объясняет, что нередко торговцам сложно определить точную страну происхождения товара: «Есть продукты, производство которых происходит в нескольких странах — и в Эстонии, и в Латвии. Торговец часто не знает, из какой именно страны привезена конкретная партия. В сопроводительных документах часто стоит только отметка “Произведено в ЕС”. Чтобы получить точную информацию, торговцу нужно предпринимать дополнительные действия, которые удорожают товар. С точки зрения торговцев, требование лишнее и, по моему мнению, даже незаконное. Мы ожидаем оценку Европейской комиссии».
Хенрик Данусевич признает: объем работы, необходимый для того, чтобы на ценнике была напечатана страна-производитель, не огромен, но это дополнительная работа и дополнительные расходы. Продукты из России или Беларуси легально ввезти невозможно — документы это бы показали. По его мнению, требование нужно отменить или пересмотреть, возможно, применять только к крупным торговым сетям. Для торговцев это значительная нагрузка:
- огромный объем товаров, по которым необходимо собирать данные;
- частые несоответствия между документами и маркировкой;
- дополнительные IT- и кадровые ресурсы;
- частая перпечать ценников.
Зачастую проблема заключается в поставщиках, которые не могут предоставить полную информацию о происхождении. В Латвии торговцы не имеют права указывать страну по своему усмотрению — необходимо строго следовать сопроводительным документам.
PVD: Эти надписи не являются нарушением
Руководитель отдела надзора за оборотом пищевых продуктов PVD Винета Гринберга поясняет: «Если в маркировке или документах нет информации о стране-производителе, торговец имеет право написать “Страна: нет сведений”. Если нормативы предусматривают такую пометку, PVD не может считать это нарушением. Любой продукт должен быть прослеживаем — документы раскрывают происхождение».
Эксперты подчеркивают, что на рынок не могут попасть нелегальные товары, потому что сопроводительные документы обязательны, и инспекторы могут проверить происхождение.
Ожидается, что регулирование будет пересмотрено, что может привести к:
- пересмотру или отмене требования;
- применению только к крупным торговцам;
- более четким правилам для товаров с маркировкой «Произведено в ЕС»;
- разработке единой системы маркировки.
А пока покупателям придется сталкиваться с запутанными ценниками.
Латвия — уникальный случай
Латвия сейчас единственная страна ЕС, где указание страны происхождения на ценнике является обязательным. В остальных странах происхождение указывают только на упаковке — для ценника такого требования нет: надпись «произведено в ЕС» считается достаточной; от торговцев не требуют указывать конкретную страну или фабрику. Латвийское требование считается одним из самых строгих и бюрократически обременительных в ЕС.
В ряде стран происхождение на ценнике указывается добровольно. А вот как это устроено за пределами ЕС:
- Великобритания — происхождение обязательно указывается на упаковке, но не на ценнике;
- США — для ценников обязательных требований нет;
- Канада — требование касается упаковки, а не полок магазинов;
- Австралия — страна происхождения обязательна на упаковке, но на ценнике указывается добровольно.