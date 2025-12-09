"Страна: нет сведений" - новая загадка ценников латвийских магазинов. Покупатели в недоумении, торговцы негодуют

Председатель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич объясняет, что нередко торговцам сложно определить точную страну происхождения товара: «Есть продукты, производство которых происходит в нескольких странах — и в Эстонии, и в Латвии. Торговец часто не знает, из какой именно страны привезена конкретная партия. В сопроводительных документах часто стоит только отметка “Произведено в ЕС”. Чтобы получить точную информацию, торговцу нужно предпринимать дополнительные действия, которые удорожают товар. С точки зрения торговцев, требование лишнее и, по моему мнению, даже незаконное. Мы ожидаем оценку Европейской комиссии».