Дом затянуло дымом, соседа не спасли: что известно о смертельном пожаре в Улброке

Пожарные напоминают: в первую очередь необходимо звонить спасателям и только затем оценивать свои возможности по тушению огня. В большинстве случаев неподготовленный человек не в состоянии бороться с пожаром, разве что, например, горят отходы в металлическом контейнере, где пламя не может так легко распространиться и есть возможность воспользоваться огнетушителем. «Важно не переоценивать свои силы и не сравнивать себя с профессиональными пожарными, которые знают, как ликвидировать пожар. Огонь может стать неконтролируемым буквально за минуты или даже секунды. При горении обычных бытовых предметов выделяются очень вредные химические вещества, которые могут вызвать сильное помрачение сознания или даже смерть уже после нескольких вдохов, даже если поначалу кажется, что дым не опасен», — отмечает пожарный.