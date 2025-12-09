Дом затянуло дымом, соседа не спасли: что известно о смертельном пожаре в Улброке
В Улброке погиб мужчина, который до последнего пытался потушить пожар в собственной квартире. Человек слишком долго находился в задымленном помещении, и, к сожалению, окружающим не удалось его спасти.
Первыми на улицу Пелдеc прибыли сотрудники Государственной и муниципальной полиции, которые еще до приезда пожарных эвакуировали жильцов дома, сообщает «Degpunktā». «В одной из квартир было обнаружено лицо, которое не может самостоятельно передвигаться и находится в лежачем положении. Совместно с сотрудниками Государственной полиции этого человека вынесли на улицу, а по прибытии работников Государственной пожарно-спасательной службы была обеспечена охрана общественного порядка вокруг дома», — отметил начальник участка Стопини-Ропажи муниципальной полиции Ропажского края Сандис Гедоминскис.
Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже дома, где, по словам соседей, живет пожилая супружеская пара. В выходные женщина уехала, а мужчина остался дома один.
Юрий живет прямо по соседству и вечером за стеной услышал писк, похожий на звук дымового датчика. Выйдя в лестничную клетку, он этого шума уже не слышал, на стук сосед не реагировал, а входная дверь была заперта: «Пока я сходил за телефоном и вернулся, дверь уже была открыта. Но он снова зашел обратно в квартиру. В комнате все горело. Он сказал, что нужно вызвать спасателей. Я сказал, чтобы выходил, но он не выходил. Я стучал к соседям, чтобы они эвакуировались. Так он и не вышел».
На лестничной клетке уже невозможно было оставаться, и Юрий вместе с соседями вышел из дома. Вернуться за домашними животными уже не было никакой возможности — они остались одни в квартире мужчины. «Для тушения и проведения спасательных работ использовались пять единиц техники, всего работали 17 пожарных. С места происшествия были эвакуированы девять жителей, двое были спасены, но один, к сожалению, погиб. В горевшей квартире был обнаружен погибший человек», — рассказал пожарный.
Пожарные напоминают: в первую очередь необходимо звонить спасателям и только затем оценивать свои возможности по тушению огня. В большинстве случаев неподготовленный человек не в состоянии бороться с пожаром, разве что, например, горят отходы в металлическом контейнере, где пламя не может так легко распространиться и есть возможность воспользоваться огнетушителем. «Важно не переоценивать свои силы и не сравнивать себя с профессиональными пожарными, которые знают, как ликвидировать пожар. Огонь может стать неконтролируемым буквально за минуты или даже секунды. При горении обычных бытовых предметов выделяются очень вредные химические вещества, которые могут вызвать сильное помрачение сознания или даже смерть уже после нескольких вдохов, даже если поначалу кажется, что дым не опасен», — отмечает пожарный.
«Человек не курил, возможно, дело в свечке в венке или чем-то подобным. Когда я открыл дверь, огонь был там, где стоят стол и стулья», — предполагает сосед.
Что именно в этот раз стало причиной трагедии, выяснят правоохранительные органы, но необходимо напомнить, что в период ожидания праздников очень многие пожары возникают именно из-за оставленных без присмотра свечей. Свечи в венках, на елках или где-либо еще можно зажигать только находясь рядом с ними и постоянно наблюдая за огнем.